Україна
Зима на носі, а дім в руїнах — Тарас Тополя поскаржився на владу

Зима на носі, а дім в руїнах — Тарас Тополя поскаржився на владу

Дата публікації: 21 серпня 2025 13:17
Тарас Тополя поскаржився на бюрократію щодо відновлення житла
Тарас Тополя зі сім'єю. Фото: соцмережі

Лідер гурту "Антитіла" та волонтер Тарас Тополя розповів про наслідки ракетного удару по Києву 23 червня, внаслідок якого постраждала його квартира. Він заявив, що влада приділяє недостатньо уваги даному питанню.

Про це Тарас Тополя сказав у коментарі для Новини.LIVE в ефірі програми "Київський час".

Читайте також:

Тарас Тополя поскаржився на повільну роботу влади Києва стосовно відновлення житла 

Музикант зазначив, що вибуховою хвилею було пошкоджено практично все майно та елементи житла.

За словами Тополі, сила вибуху вибила навіть вхідні двері, більшість меблів виявилися зруйнованими, а стіни посічені уламками.

Наразі в квартирі тривають ремонтні роботи, однак відновлення потребує майже всього приміщення.

"Квартира повністю відновлюється не з нуля, відсотків 20. Можливо, підлогу в деяких кімнатах не змінювали", — пояснив він.

Тополя також наголосив на відсутності належної реакції з боку міської влади. Музикант звернув увагу, що фасад будинку досі не відновлений, і, за його спостереженнями, активних дій у цьому напрямку не проводиться.

Він підкреслив, що наближається зима, а питання відбудови зруйнованого житла залишається невирішеним.

"Багато бюрократії, багато слів, мало діла", — резюмував фронтмен "Антитіл".

Нагадаємо, у ЗМІ оприлюднені кадри наслідків атаки Росії по столиці під час якої серйозних руйнувань зазнала й оселя Тараса Тополі

Згодом дружина Тараса Тополі, відома співачка Alyosha, розповіла, в яких умовах вони живуть, поки вирішується питання із житлом. 

Додамо, що кияни масово скаржаться на бездіяльність влади та бюрократію під час відновлення пошкоджених обстрілами осель. 

Київ обстріли Тарас Тополя будинок бюрократія руйнування
Анастасія Постоєнко - Редактор
Автор:
Анастасія Постоєнко
