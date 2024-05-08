"Сливали" расположение ТЦК — в Киеве будут судить администраторов соцсетей

Сотрудники СБУ с задержанными. Фото: Киевская областная прокуратура

В Киеве будут судить администраторов интернет-сообществ, которые в мессенджерах "сливали" военнообязанным места вручения повесток. В среду, 8 мая, обвинительный акт работники СБУ направили в суд.

Об этом сообщает пресс-служба Киевской областной прокуратуры.

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По данным следствия, подозреваемые создали Telegram-канал и группу в Viber, где в течение 2023-2024 гг. сообщали о мероприятиях, проводимых работниками ТЦК СП в Киевской области. Они размещали информацию об актуальных местах раздачи повесток с целью уклонения от мобилизации в условиях военного положения.

Для сбора данных о "локациях" администраторы использовали собственных информаторов среди местного населения.

В отношении одного из фигурантов обвинение уже направлено в суд.

Скриншот сообщения Киевской областной прокуратуры

Напомним, ранее Госбюро расследований завершило досудебное расследование о трагедии на фуникулере в Киеве. Работнику Управления государственной охраны, убившему парня, грозит пожизненное заключение.

В то же время в столице разоблачили иностранца-нелегала, который изготовлял для уклонистов документы для признания непригодности к военной службе.