"Сливали" расположение ТЦК — в Киеве будут судить администраторов соцсетей
В Киеве будут судить администраторов интернет-сообществ, которые в мессенджерах "сливали" военнообязанным места вручения повесток. В среду, 8 мая, обвинительный акт работники СБУ направили в суд.
Об этом сообщает пресс-служба Киевской областной прокуратуры.
Под суд за срыв мобилизации
По данным следствия, подозреваемые создали Telegram-канал и группу в Viber, где в течение 2023-2024 гг. сообщали о мероприятиях, проводимых работниками ТЦК СП в Киевской области. Они размещали информацию об актуальных местах раздачи повесток с целью уклонения от мобилизации в условиях военного положения.
Для сбора данных о "локациях" администраторы использовали собственных информаторов среди местного населения.
В отношении одного из фигурантов обвинение уже направлено в суд.
Напомним, ранее Госбюро расследований завершило досудебное расследование о трагедии на фуникулере в Киеве. Работнику Управления государственной охраны, убившему парня, грозит пожизненное заключение.
В то же время в столице разоблачили иностранца-нелегала, который изготовлял для уклонистов документы для признания непригодности к военной службе.
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