СМИ узнали имя адвоката, который насмерть сбил военного на блокпосту в Киеве

Место ДТП в Киеве. Фото: Полиция Киева

СМИ удалось узнать имя адвоката, который насмерть сбил военного на блокпосту в Киеве 22 октября. Им оказался адвокат Виталий Туровский.

Об этом сообщает "Политика страны" в Telegram, ссылаясь на источники в правоохранительных органах.

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СМИ узнали из источников в правоохранительных органах, что военного на блокпосту в Киеве сбил адвокат Виталий Туровский.

Адвокат Виталий Туровский. Фото: из соцсетей

"Туровский — адвокат с 15-летним стажем в сфере правоохранительной деятельности, является специалистом в области уголовного права", — говорится в сообщении.

Он также добавил, что на этот момент адвокат задержан, он находится в изоляторе временного содержания. В ближайшее время ему будет избрана мера пресечения.

Что говорят правоохранители

В настоящее время водитель автомобиля "Хонда" задержан. Благодаря прибору Драгер следователи выяснили, что на момент аварии вождь находился в трезвом состоянии.

"Следователи полиции Киева по данному факту начали уголовное производство по ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины — нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами. Продолжается досудебное расследование", — говорится в сообщении.

Напомним, на блокпосту при въезде в Киев произошло ДТП, в результате которого погиб военнослужащий. Случилось это сегодня, 22 октября, около 00:30.

Незадолго водителю, который насмерть сбил военного, объявили подозрение.