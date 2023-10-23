ЗМІ дізналися ім'я адвоката, який на смерть збив військового на блокпосту у Києві
ЗМІ вдалося дізнатися ім'я адвоката, який на смерть збив військового на блокпосту у Києві 22 жовтня. Ним виявився адвокат Віталій Туровський.
Про це повідомляє "Политика страны" у Telegram, посилаючись на джерела у правоохоронних органах.
Хто збив військового на блокпосту у Києві
ЗМІ дізналися із джерел у правоохоронних органах, що військового на блокпосту у Києві збив адвокат Віталій Туровський.
"Туровський — адвокат із 15-річним стажем у сфері правоохоронної діяльності, є фахівцем у галузі кримінального права", — йдеться у повідомленні.
Він також додав, що на цю мить адвоката затримано, він перебуває в ізоляторі тимчасового тримання. Найближчим часом йому буде обрано запобіжний захід.
Що кажуть правоохоронці
Наразі водія автомобіля "Хонда" затримано. Завдяки приладу Драгер слідчі з'ясували, що на момент аварії керманич перебував у тверезому стані.
"Слідчі поліції Києва за даним фактом розпочали кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України — порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами. Триває досудове розслідування", — йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, на блокпосту при вʼїзді до Києва сталася ДТП, внаслідок якої загинув військовослужбовець. Сталося це сьогодні, 22 жовтня, близько 00:30.
Незадовго водію, який на смерть збив військового, оголосили підозру.
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