ЗМІ дізналися ім'я адвоката, який на смерть збив військового на блокпосту у Києві

Місце ДТП у Києві. Фото: Поліція Києва

ЗМІ вдалося дізнатися ім'я адвоката, який на смерть збив військового на блокпосту у Києві 22 жовтня. Ним виявився адвокат Віталій Туровський.

Про це повідомляє "Политика страны" у Telegram, посилаючись на джерела у правоохоронних органах.

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ЗМІ дізналися із джерел у правоохоронних органах, що військового на блокпосту у Києві збив адвокат Віталій Туровський.

Адвокат Віталій Туровський. Фото: із соцмереж

"Туровський — адвокат із 15-річним стажем у сфері правоохоронної діяльності, є фахівцем у галузі кримінального права", — йдеться у повідомленні.

Він також додав, що на цю мить адвоката затримано, він перебуває в ізоляторі тимчасового тримання. Найближчим часом йому буде обрано запобіжний захід.

Що кажуть правоохоронці

Наразі водія автомобіля "Хонда" затримано. Завдяки приладу Драгер слідчі з'ясували, що на момент аварії керманич перебував у тверезому стані.

"Слідчі поліції Києва за даним фактом розпочали кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України — порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами. Триває досудове розслідування", — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, на блокпосту при вʼїзді до Києва сталася ДТП, внаслідок якої загинув військовослужбовець. Сталося це сьогодні, 22 жовтня, близько 00:30.

Незадовго водію, який на смерть збив військового, оголосили підозру.