Лазейки застройщиков для уничтожения культурного наследия Киева — активист Перов назвал варианты

Культурное наследие Киева. Фото: Дмитрий Перов/Facebook

Столичный памятникоохранник Дмитрий Перов назвал самые популярные механизмы и лазейки, которыми пользуются недобросовестные застройщики для уничтожения культурного наследия Киева. Наиболее распространенными являются два варианта.

Об этом Дмитрий Перов сказал в интервью "ТиКиїв".

Читайте также:

Лазейки для уничтожения культурного наследия Киева

Перов отметил, что первым является лишение охранного статуса памятника через суд. По его словам, процесс учета достаточно усложнен, а несоблюдение формальной процедуры приводит к отмене решений госорганов. Вследствие этого застройщики ищут нарушения процедуры и идут в суды.

"Во-вторых, достаточно распространены так называемые проекты "реставрации с приспособлением". За отдельную плату не очень порядочные чиновники могут согласовать проект приспособления памятника под что угодно. Например, под офисный центр с подземным паркингом, например, на ул. Рейтарской, 37. При этом строители так "приспосабливают" памятник, что от него может остаться иногда только половина исторической стены", — добавил активист.

Напомним, строительство укрытия в школе под Броварами стало дешевле на 5 миллионов гривен после того, как Госаудитслужба решила проверить тендер.

Также в Киеве на Подольско-Воскресенском мосту в тоннеле демонтированы временные конструкции для строительства бетонных стен.