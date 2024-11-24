Лазівки забудовників для знищення культурної спадщини Києва — активіст Перов назвав варіанти

Культурна спадщина Києва. Фото: Дмитро Перов/Facebook

Столичний пам'яткоохоронець Дмитро Перов назвав найпопулярніші механізми і лазівки, якими користуються недобросовісні забудовники для знищення культурної спадщини Києва. Найбільш поширеними є два варіанти.

Про це Дмитро Перов сказав в інтерв'ю "ТиКиїв".

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Перов зазначив, що першим є позбавлення охоронного статусу пам'ятки через суд. За його словами, процес обліку досить ускладнений, а недотримання формальної процедури призводить до скасування рішень держорганів. Внаслідок цього забудовники шукають порушення процедури і йдуть в суди.

"По-друге, досить поширеним є так звані проєкти "реставрації з пристосуванням". За окрему плату не дуже порядні чиновники можуть погодити проєкт пристосування пам'ятки під будь-що. Наприклад, під офісний центр з підземним паркінгом, як-от на вул. Рейтарській, 37. При цьому будівельники так "пристосовують" пам'ятку, що від неї може залишитись інколи лише половина історичної стіни", — додав активіст.

Нагадаємо, будівництво укриття у школі під Броварами стало дешевшим на 5 мільйонів гривень після того, як Держаудитслужба вирішила перевірити тендер.

Також у Києві на Подільсько-Воскресенському мосту в тунелі демонтовано тимчасові конструкції для будівництва бетонних стін.