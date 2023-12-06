"Золотые" стулья и овощерезки для укрытия — дело столичной чиновницы пошло в суд
В Киеве будут судить начальницу отдела Днепровской районной государственной администрации. Ее обвиняют в растрате государственных средств при закупке стульев для обустройства укрытий.
Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской прокуратуры.
Чиновница организовала преступную схему
Согласно материалам следствия, женщина организовала преступную схему, целью которой была растрата государственных средств, которые были выделены на обустройство укрытий. Таким образом, чиновница заключила с поставщиками договор о закупке стульев по завышенной стоимости.
Так, преступные действия нанесли местному бюджету ущерб на сумму 1,3 миллиона гривен.
В то же время, как известно, чиновница Днепровской РГА также подозревается в еще одном уголовном производстве — растрате государственных средств при закупке овощерезок для общепита в укрытиях. Сумма ущерба составляет около 460 тысяч гривен.
Что угрожает должностнице
"Санкция статьи предусматривает до двенадцати лет лишения свободы с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до трех лет и с конфискацией имущества", — говорится в сообщении.
Напомним, Голосеевский райсуд Киева повторно избрал меру пресечения и отстранил от должности руководителя отдела Управления образования Днепровской РГА. Ее подозревают в растрате бюджета на закупки овощерезок для общепита в укрытиях на сумму около 460 тыс. грн.
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