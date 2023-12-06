"Золотые" стулья и овощерезки для укрытия — дело столичной чиновницы пошло в суд

Одно из столичных укрытий. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

В Киеве будут судить начальницу отдела Днепровской районной государственной администрации. Ее обвиняют в растрате государственных средств при закупке стульев для обустройства укрытий.

Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской прокуратуры.

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Чиновница организовала преступную схему

Согласно материалам следствия, женщина организовала преступную схему, целью которой была растрата государственных средств, которые были выделены на обустройство укрытий. Таким образом, чиновница заключила с поставщиками договор о закупке стульев по завышенной стоимости.

Так, преступные действия нанесли местному бюджету ущерб на сумму 1,3 миллиона гривен.

В то же время, как известно, чиновница Днепровской РГА также подозревается в еще одном уголовном производстве — растрате государственных средств при закупке овощерезок для общепита в укрытиях. Сумма ущерба составляет около 460 тысяч гривен.

Что угрожает должностнице

"Санкция статьи предусматривает до двенадцати лет лишения свободы с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до трех лет и с конфискацией имущества", — говорится в сообщении.

Чиновница Днепровской РГА. Фото: Киевская городская прокуратура

Напомним, Голосеевский райсуд Киева повторно избрал меру пресечения и отстранил от должности руководителя отдела Управления образования Днепровской РГА. Ее подозревают в растрате бюджета на закупки овощерезок для общепита в укрытиях на сумму около 460 тыс. грн.