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Купляла овочерізки для бомбосховищ — чиновницю київської РДА відсторонили від роботи

17 листопада 2023 16:47
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор
Купляла овочерізки для бомбосховищ — чиновницю київської РДА відсторонили від роботи
Обшуки в Дніпровській РДА. Фото: Національна поліція
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор

Голосіївський райсуд Києва повторно обрав запобіжний захід та відсторонив від посади керівницю відділу Управління освіти Дніпровської РДА. Її підозрюють у розтраті бюджету на закупівлі овочерізок для закладів громадського харчування в укриттях на суму близько 460 тис. грн.

Про це повідомляє Київська міська прокуратура.

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Повідомляється, що суд задовольнив клопотання прокурора про повторне застосування до підозрюваної запобіжного заходу у вигляді нічного домашнього арешту строком на 2 місяці та повторно відсторонив її від посади на такий саме термін. 

Термін дії ухвалень — до 14 січня 2023 року включно. 

Купляла овочерізки для бомбосховищ — чиновницю київської РДА відсторонили від роботи
Обшуки в Дніпровській РДА. Джерело: Київська міська прокуратура

Також суд ухвалив рішення вилучити у підозрюваної чиновниці службове посвідчення на час відсторонення від посадової роботи. Досудове розслідування у згаданих кримінальних провадженнях триває.

Нагадаємо, начальниця відділу Управління освіти Дніпровської РДА також підозрюється у ще одному кримінальному провадженні за фактом розтрати бюджетних коштів при закупівлі стільців для укриттів в навчальних закладах. Сума збитків становить близько 1,3 млн грн.

Також столичні прокурори через суд вимагали зобов'язати балансоутримувача привести у належний стан укриття в центрі міста через аварійний стан приміщення. 

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