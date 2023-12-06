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"Золоті" стільці та овочерізки для укриття — справа столичної чиновниці пішла до суду

6 грудня 2023 11:54
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор
"Золоті" стільці та овочерізки для укриття — справа столичної чиновниці пішла до суду
Одне зі столичних укриттів. Фото ілюстративне: Новини.LIVE
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор

У Києві судитимуть начальницю відділу Дніпровської районної державної адміністрації. Її звинувачують у розтраті державних коштів під час закупівлі стільців для облаштування укриттів

Про це повідомляє пресслужба Київської міської прокуратури

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Посадовиця організувала злочинну схему

Згідно з матеріалами слідства, жінка організувала злочинну схему, метою якої була розтрата державних коштів, які виділили на облаштування укриттів. Таким чином, посадовиця уклала з постачальниками договір про закупівлю стільців за завищеною вартістю.

Так, злочинні дії завдали місцевому бюджету збитків на суму 1,3 мільйони гривень. 

Водночас, як відомо, посадовицю Дніпровської РДА також підозрюють у ще одному кримінальному провадженні — розтраті державних коштів при закупівлі овочерізок для закладів громадського харчування в укриттях. Сума збитків складає близько 460 тисяч гривень. 

Що загрожує посадовиці

"Санкція статті передбачає до дванадцяти років позбавлення волі з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна", — йдеться у повідомленні. 

Посадовицю Дніпровської РДА підозрюють у розтраті державних коштів
Посадовиця Дніпровської РДА. Фото: Київська міська прокуратура

Нагадаємо, Голосіївський райсуд Києва повторно обрав запобіжний захід та відсторонив від посади керівницю відділу Управління освіти Дніпровської РДА. Її підозрюють у розтраті бюджету на закупівлі овочерізок для закладів громадського харчування в укриттях на суму близько 460 тис. грн. 

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