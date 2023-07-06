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"Золотой" ремонт в Киеве: улицу Хмельницкого частично открыли для проезда

6 июля 2023 16:02
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Дарина Глущенко
"Золотой" ремонт в Киеве: улицу Хмельницкого частично открыли для проезда
Улицу Хмельницкого открыли частично для проезда. Фото: Новини.LIVE
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Дарина Глущенко

Сегодня, 6 июля, стало известно о том, что в Киеве по улице Богдана Хмельницкого часть проезжей части открыта для движения автомобилей. Раньше там проводили калибровку брусчатки.

Об этом сообщает корреспондент Новини.LIVE.

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Недавно мы рассказывали, что сети начала распространяться информация, что в центре Киева начали ремонт брусчатки в центре Киева за 300 миллионов гривен . Украинцев возмутила такая новость, они считают, что лучше потратить эти средства на автомобили для ВСУ.

В "Киевавтодоре" опровергли информацию о 300 млн грн и назвали ее "фантазией". В организации сообщили, что брусчатка обойдется в 12 миллионов.

Однако часть проезжей части открыли для движения автомобилей.

 

Улицу Хмельницкого частично открыли для проезда. Фото: Новини.LIVE

Напомним, ранее мы писали, что украинцы в сети возмутились из-за " золотого ремонта " брусчатки в центре Киева. Они считают, что неуместно тратить так много средств во время войны на ремонт дорог и призывают лучше приобрести автомобили на фронт.

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