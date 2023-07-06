"Золотой" ремонт в Киеве: улицу Хмельницкого частично открыли для проезда
Сегодня, 6 июля, стало известно о том, что в Киеве по улице Богдана Хмельницкого часть проезжей части открыта для движения автомобилей. Раньше там проводили калибровку брусчатки.
Об этом сообщает корреспондент Новини.LIVE.
Часть дороги по Хмельницкому открыли
Недавно мы рассказывали, что сети начала распространяться информация, что в центре Киева начали ремонт брусчатки в центре Киева за 300 миллионов гривен . Украинцев возмутила такая новость, они считают, что лучше потратить эти средства на автомобили для ВСУ.
В "Киевавтодоре" опровергли информацию о 300 млн грн и назвали ее "фантазией". В организации сообщили, что брусчатка обойдется в 12 миллионов.
Однако часть проезжей части открыли для движения автомобилей.
Напомним, ранее мы писали, что украинцы в сети возмутились из-за " золотого ремонта " брусчатки в центре Киева. Они считают, что неуместно тратить так много средств во время войны на ремонт дорог и призывают лучше приобрести автомобили на фронт.