"Золотий" ремонт у Києві: вулицю Хмельницького частково відкрили для проїзду
Сьогодні, 6 липня, стало відомо про те, що в Києві по вулиці Богдана Хмельницького частину проїжджої частини відкрито для руху автівок. Раніше там проводили калібрування бруківки.
Про це повідомляє кореспондент Новини.LIVE.
Частину дороги на Хмельницького відкрили
Нещодавно ми розповідали, що в мережі почала ширитись інформація, що в центрі Києва розпочали ремонт бруківки в центрі Києва за 300 мільйонів гривень. Українців обурила така новина, вони вважають, що краще витратити ці кошти на автомобілі для ЗСУ.
У "Київавтодорі" спростували інформацію про 300 млн грн і назвали її "фантазією". В організації повідомили, що бруківка коштуватиме 12 мільйонів.
Однак наразі частину проїжджої частини відкрили для руху автомобілів.
Нагадаємо, раніше ми писали, що українці в мережі обурилися через "золотий ремонт" бруківки у центрі Києва. Вони вважають, що недоречно витрачати так багато коштів під час війни на ремонт доріг, і закликають, що краще придбати автомобілі на фронт.