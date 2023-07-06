"Золотий" ремонт у Києві: вулицю Хмельницького частково відкрили для проїзду

Вулицю Хмельницького частково відкрили для проїзду. Фото: Новини.LIVE

Сьогодні, 6 липня, стало відомо про те, що в Києві по вулиці Богдана Хмельницького частину проїжджої частини відкрито для руху автівок. Раніше там проводили калібрування бруківки.

Про це повідомляє кореспондент Новини.LIVE.

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Нещодавно ми розповідали, що в мережі почала ширитись інформація, що в центрі Києва розпочали ремонт бруківки в центрі Києва за 300 мільйонів гривень. Українців обурила така новина, вони вважають, що краще витратити ці кошти на автомобілі для ЗСУ.

У "Київавтодорі" спростували інформацію про 300 млн грн і назвали її "фантазією". В організації повідомили, що бруківка коштуватиме 12 мільйонів.

Однак наразі частину проїжджої частини відкрили для руху автомобілів.

Вулицю Хмельницького частково відкрили для проїзду. Фото: Новини.LIVE

Нагадаємо, раніше ми писали, що українці в мережі обурилися через "золотий ремонт" бруківки у центрі Києва. Вони вважають, що недоречно витрачати так багато коштів під час війни на ремонт доріг, і закликають, що краще придбати автомобілі на фронт.