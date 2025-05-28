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Зоолог назвал животное, которое больше всего "фонит" в зоне ЧАЭС

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Дата публикации 28 мая 2025 09:22
Самые радиоактивные животные Чернобыля - зоолог назвал вид
Предупреждение о радиационной опасности. Фото: УНИАН

В Чернобыльской зоне отчуждения именно дикие кабаны оказываются животными с самым высоким уровнем радиационного загрязнения. Такую высокую дозу облучения кабаны получают из-за своего способа питания.

Об этом рассказал украинский зоолог, эколог и радиоэколог Денис Вишневский в интервью DSNews.ua.

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По словам специалиста, диким кабанам свойственен способ питания, который способствует накоплению радионуклидов в их организме.

Эти животные активно роют землю в поисках пищи, поедают корни, подземные грибы и личинки, которые могут содержать значительные концентрации Цезия-137 и Стронция-90. Эти радиоактивные элементы осели именно в почве, поэтому те, кто контактирует с ним больше всего, например кабаны, имеют более высокие показатели "фона".

Кабани в Чорнобилі
Кабаны в зоне ЧАЭС. Фото: Чернобыльский биосферный заповедник

По сравнению с другими жителями Зоны, которые не взаимодействуют с почвой так активно, кабаны действительно имеют повышенное содержание радионуклидов в тканях, хотя извне это может быть незаметно.

Напомним, в Чернобыле экологи заметили присутствие необычной редкой птички.

Также исследователи сделали неожиданное заявление о радиационном фоне земли вблизи зоны ЧАЭС и можно ли там высаживать растения.

животные зона ЧАЭС радиация Чернобыль Чернобыльская зона
Анастасия Постоенко - Редактор
Автор:
Анастасия Постоенко
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