В Киеве на Оболони разрушен офисный центр - фоторепортаж с места

Разрушенный офисный центр на Оболони — фоторепортаж Новини.LIVE
Российские войска в ночь на воскресенье, 6 апреля, ударили по Киеву баллистическими ракетами. В результате атаки в городе зафиксированы повреждения.
На местах ударов побывал корреспондент Новини.LIVE.
Фоторепортаж с места атаки в Киеве 6 апреля
В результате ракетной атаки на Киев были зафиксированы пожары в нежилой застройке в Оболонском, Дарницком и Соломенском районах.
В Дарницком районе известно о трех пострадавших, повреждены транспортные средства. Спасатели уже ликвидировали возгорание.
В Оболонском районе из-за баллистической атаки пожар произошел в офисном центре, здание частично разрушено: третий, четвертый и пятый этажи.
Также горел мебельный цех, пламя распространилось на еще одно складское здание. В Соломенском районе Киева горело на открытой территории, а также горел фасад складского здания — спасатели ликвидировали пожар.
Напомним, в ГСЧС показали, как спасатели ликвидировали возгорания на местах атаки в Киеве.
Также россияне ударили авиационной бомбой по Купянску в Харьковской области и дронами по Николаеву — там повреждены дома в частном секторе, четыре человека пострадали.
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