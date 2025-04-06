В Киеве на Оболони разрушен офисный центр - фоторепортаж с места

Полиция на месте атаки в Киеве. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

Российские войска в ночь на воскресенье, 6 апреля, ударили по Киеву баллистическими ракетами. В результате атаки в городе зафиксированы повреждения.

На местах ударов побывал корреспондент Новини.LIVE.

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В результате ракетной атаки на Киев были зафиксированы пожары в нежилой застройке в Оболонском, Дарницком и Соломенском районах.

Здание бизнес-центра. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

Здание бизнес-центра. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

Разрушения в здании. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

В Дарницком районе известно о трех пострадавших, повреждены транспортные средства. Спасатели уже ликвидировали возгорание.

Поврежденное здание. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

Последствия атаки в Киеве. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

Здание после атаки РФ. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

В Оболонском районе из-за баллистической атаки пожар произошел в офисном центре, здание частично разрушено: третий, четвертый и пятый этажи.

Также горел мебельный цех, пламя распространилось на еще одно складское здание. В Соломенском районе Киева горело на открытой территории, а также горел фасад складского здания — спасатели ликвидировали пожар.

Здание в Оболонском районе. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

Здание в Оболонском районе. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

Напомним, в ГСЧС показали, как спасатели ликвидировали возгорания на местах атаки в Киеве.

Также россияне ударили авиационной бомбой по Купянску в Харьковской области и дронами по Николаеву — там повреждены дома в частном секторе, четыре человека пострадали.