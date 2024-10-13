Акция поддержки в Киеве — освобожденный из плена воин поблагодарил участников

Экс-пленный военный с позывным "Арн". Фото: Новини.LIVE

В Киеве в воскресенье, 13 октября, проходит акция поддержки украинских военнопленных. Одним из митингующих является воин, который пробыл в российском плену более двух с половиной лет.

Об этом сообщает корреспондент Новини.LIVE.

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Акция в поддержку пленных в Киеве 13 октября

Военный с позывным "Арн" также побывал на акции в Киеве и поблагодарил каждого, кто принимает участие в таких мероприятиях.

Воин подчеркнул, что это очень важно для семей пленных защитников, ведь так они чувствуют психологическую поддержку.

"Им необходима психологическая помощь и я благодарю тебя, что ты здесь. Они видят, что стоят здесь не одни, а очень много людей — они чувствуют эту поддержку", — сказал он мальчику на митинге.

Напомним, в это воскресенье участники акции собрались возле метро "Арсенальная" в Киеве в поддержку украинских военнопленных.

А неделю назад митингующие акции FreeAzov собирались возле Набережного шоссе в столице.