Скандал между Бахматовым и Старостенко — Киевсовет требует увольнения главы Деснянской РГА

Депутаты Киевсовета поддержали проект обращения к президенту Владимиру Зеленскому и первой леди Елене Зеленской относительно противоправного поведения председателя Деснянской РГА Максима Бахматова. "За" проголосовали 69 человек.

Об этом стало известно во время пленарного заседания в четверг, 6 ноября.

Заявление депутатов

В обращении депутаты просят Зеленского уволить Бахматова с должности главы Деснянской районной государственной администрации города Киева.

"Выражаем Максиму Бахматову недоверие и считаем невозможным дальнейшее сотрудничество с ним, как с представителем центральной власти, который выполняет делегированные Киевским городским советом полномочия", — говорится в документе.

Решение поддержали аплодисментами. Это было повторное голосование, 23 октября было первое голосование и тогда голосов не собрали.

Напомним, такое заявление инициировали из-за конфликта между Бахматовым и заместителем Кличко Анной Старостенко. Он вспыхнул во время публичного отчета за 100 дней работы главы Деснянского района. В своем докладе Бахматов обвинил заместителя Кличко в коррупции и неэффективности.

Бахматов заявил, что команда Кличко 11 лет "распиливала" 650 млрд гривен, оставив Киев в состоянии аварийного города. После этого Старостенко вышла на сцену, пыталась вырвать микрофон и между ними произошла потасовка.

Впоследствии Бахматов заявил о медиаатаке, которая стоит 6 млн гривен.