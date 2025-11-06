Видео
Україна
Видео

Увольнение Бахматова — Киевсовет обратился к Зеленскому

Увольнение Бахматова — Киевсовет обратился к Зеленскому

Ua ru
Дата публикации 6 ноября 2025 14:34
обновлено: 14:50
Скандал между Бахматовым и Старостенко — Киевсовет требует увольнения главы Деснянской РГА
Максим Бахматов. Фото: КГГА

Депутаты Киевсовета поддержали проект обращения к президенту Владимиру Зеленскому и первой леди Елене Зеленской относительно противоправного поведения председателя Деснянской РГА Максима Бахматова. "За" проголосовали 69 человек.

Об этом стало известно во время пленарного заседания в четверг, 6 ноября.

Заявление депутатов

В обращении депутаты просят Зеленского уволить Бахматова с должности главы Деснянской районной государственной администрации города Киева.

"Выражаем Максиму Бахматову недоверие и считаем невозможным дальнейшее сотрудничество с ним, как с представителем центральной власти, который выполняет делегированные Киевским городским советом полномочия", говорится в документе.

Решение поддержали аплодисментами. Это было повторное голосование, 23 октября было первое голосование и тогда голосов не собрали.

Напомним, такое заявление инициировали из-за конфликта между Бахматовым и заместителем Кличко Анной Старостенко. Он вспыхнул во время публичного отчета за 100 дней работы главы Деснянского района. В своем докладе Бахматов обвинил заместителя Кличко в коррупции и неэффективности.

Бахматов заявил, что команда Кличко 11 лет "распиливала" 650 млрд гривен, оставив Киев в состоянии аварийного города. После этого Старостенко вышла на сцену, пыталась вырвать микрофон и между ними произошла потасовка.

Впоследствии Бахматов заявил о медиаатаке, которая стоит 6 млн гривен.

Владимир Зеленский Виталий Кличко Елена Зеленская Киевсовет Максим Бахматов
Иванна Чайка - редактор
Автор:
Иванна Чайка
