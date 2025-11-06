Відео
Україна
Київ Звільнення Бахматова — Київрада звернулась до Зеленського

Звільнення Бахматова — Київрада звернулась до Зеленського

Ua ru
Дата публікації: 6 листопада 2025 14:34
Оновлено: 14:50
Скандал між Бахматовим і Старостенко — Київрада вимагає звільнення очільника Деснянської РДА
Максим Бахматов. Фото: КМДА

Депутати Київради підтримали проєкт звернення до президента Володимира Зеленського та першої леді Олени Зеленської щодо протиправної поведінки голови Деснянської РДА Максима Бахматова. "За" проголосували 69 осіб.

Про це стало відомо під час пленарного засідання у четвер, 6 листопада.

Читайте також:

Заява депутатів

У звернення депутати просять Зеленського звільнити Бахматова з посади голови Деснянської районної державної адміністрації міста Києва.

"Висловлюємо Максиму Бахматову недовіру та вважаємо за неможливе подальшу співпрацю із ним, як із представником центральної влади, який виконує делеговані Київською міською радою повноваження",  йдеться в документі.

Рішення підтримали оплесками. Це було повторне голосування, 23 жовтня було перше голосування і тоді голосів не зібрали.

Нагадаємо, таку заяву ініціювали через конфлікт між Бахматовим та заступницею Кличка Ганною Старостенко. Він спалахнув під час публічного звіту за 100 днів роботи голови Деснянського району. У своїй доповіді Бахматов звинуватив заступницю Кличка в корупції та неефективності.

Бахматов заявив, команда Кличка 11 років "розпилювала" 650 млрд гривень, залишивши Київ у стані аварійного міста. Після цього Старостенко вийшла на сцену, намагалася вирвати мікрофон і між ними сталася штовханина.

Згодом Бахматов заявив про медіаатаку, яка коштує 6 млн гривень.

Володимир Зеленський Віталій Кличко Олена Зеленська Київрада Максим Бахматов
Іванна Чайка - редактор
Автор:
Іванна Чайка
