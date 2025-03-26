Поврежденное укрытие ЧАЭС разрушается после атаки Шахедом — инженеры

Спасатели ГСЧС тушат очаги пожара на саркофаге ЧАЭС. Фото: ГСЧС Украины

После удара российского дрона-камикадзе "Шахед" по защитному саркофагу над разрушенным 4-м энергоблоком Чернобыльской АЭС объект "Укрытие" оказался под угрозой постепенного разрушения. По словам инженеров, конструкцию создавали без учета боевых действий и ударов дронов, поэтому она уязвима перед современными атаками.

Об этом говорится в статье The New York Times.

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Инженер Эрик Шмиман, который 15 лет был старшим техническим советником проекта, объяснил, что арка над ЧАЭС рассчитана на стихийные бедствия, но не на военные удары. Стальная оболочка весом почти 40 тысяч тонн и высотой с футбольное поле, профинансированная более 45 странами на сумму $1,7 миллиарда, оказалась незащищенной перед атакой беспилотника.

Спасатели ГСЧС на атакованном участке укрытия ЧАЭС. Фото: ГСЧС Украины

Дрон пробил дыру в арке, что привело к возгоранию водонепроницаемой мембраны внутри укрытия. Огонь тлел около трех недель, несмотря на то, что пожар на поверхности быстро потушили.

Чтобы ликвидировать очаги тления и залить воду внутрь, украинские спасатели вынужденно нарушили целостность внешнего слоя. Это противоречило проектному замыслу, ведь оболочка должна оставаться сухой для предотвращения коррозии.

Уже 7 марта пожар официально признали полностью ликвидированным. Однако, по словам Артема Сирого, руководителя отдела эксплуатации конструкции, повреждено до половины северной части арки. Радиационный фон пока остается в пределах нормы, но угрозу представляет именно влага, которая уже начала негативно влиять на материалы.

Арку над четвертым энергоблоком ЧАЭС нужно будет заменить, но это очень дорого

Представитель "Greenpeace Украина" Ян Ванде Путте считает, что конструкция уже не выполняет своей функции и ее придется полностью заменить. Полноценное восстановление он назвал почти невозможным — это будет стоить сотни миллионов долларов.

Сейчас временно проблему могут решить изоляционные материалы, подобные клейкой ленте, чтобы снизить влажность системой вентиляции. Эрик Шмиман считает, что оценить и частично устранить повреждения могут помочь дроны, которые способны добраться внутрь и провести ремонтные манипуляции.

Напомним, 14 февраля российские войска ударили дроном типа "Шахед" по укрытию Чернобыльской атомной электростанции.

В ГСЧС показали последствия атаки России по укрытию по Чернобыльской АЭС.