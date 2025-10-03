Тарас Козак розповів про політичні суперечки в Київраді через Поворозника

Тарас Козак. Фото: Вечірній Київ

Київрада блокує розподілення частини коштів з міського бюджету на Сили оборони. Причина: політичні суперечки через першого заступника мера Миколу Поворозника.

Про це заявив депутат Київради від "Голосу" Тарас Козак в ефірі "Київського часу".

За словами Козака, дві третини міських коштів — це захищені статті, які неможливо перерозподілити, адже це субвенції з державного бюджету та інші обов’язкові витрати. Водночас третина бюджету все ж може бути спрямована на інші потреби, зокрема й оборонні.

"На сьогодні Київ має додаткові надходження до бюджету і вони не перерозподіляються на потреби військових. Заблокований процес ухвалення рішень. Причина одна: Київрада висловила недовіру до першого заступника мера Віталія Кличка (мера Миколи Поворозника, — Ред.), проте Кличко його не звільнив", — розповів він.

Депутат розповів, що зараз можна перерозподілити 6 мільярдів гривень додаткових надходжень.

Нагадаємо, 26 квітня у мережі зʼявилися кадри з вечірки, яку Поворозник влаштував у День жалоби за загиблими, внаслідок масованої ворожої атаки 24 квітня, яка забрала життя 12 киян.

10 червня Поворознику висловили недовіру. Проте відсторонили його від посади лише 30 червня 2025 року, через два місяці після скандального бенкету. Згодом виявилося, що він все таки працює.