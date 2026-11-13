Директор департаменту розгляду скарг та проведення перевірок Офісу військового омбудсмана Валерій Кривонос. Фото: Анастасія Жиденко/Новини.LIVE

Офіс військового омбудсмана планує повторно опитати чоловіків, мобілізованих із Петропавлівської Борщагівки. Під час попереднього спілкування представникам установи не вдалося детально поговорити з усіма. Один із чоловіків повідомив, що травмував руку внаслідок падіння під час мобілізації.

Про це повідомив директор департаменту розгляду скарг та проведення перевірок Офісу військового омбудсмана Валерій Кривонос під час засідання Тимчасової слідчої комісії у п'ятницю, 13 листопада, інформує з місця події журналістка Новини.LIVE Анастасія Жиденко.

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Чому мобілізованих із Борщагівки хочуть опитати повторно

Під час засідання парламентської тимчасової слідчої комісії (ТСК) Валерій Кривонос пояснив, що під час перебування на місці подій у Петропавлівській Борщагівці представникам Офісу було складно поспілкуватися з усіма чоловіками. Зокрема, цьому заважали натовп, шум і відсутність освітлення.

Також Кривонос розповів про одного з чоловіків, який мав травму руки. Той пояснив, що впав під час мобілізації.

В Офісі військового омбудсмана хочуть повторно отримати пояснення від усіх мобілізованих — за спокійніших умов. Наразі представники установи з'ясовують, де перебувають чоловіки.

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Кривонос запевнив, що Офіс має намір розшукати їх незалежно від місцеперебування та отримати пояснення.

"До речі, ми звернулися зараз до командування для того, щоб нам дали можливість з цими людьми поспілкуватися, поки що ми не знаємо, де вони перебувають на цей момент. Є дані про те, що вони вже відправлені на БЗВП. Але я впевнений, що ми їх усе одно знайдемо, де б вони не перебували, і пояснення такого роду від них візьмемо", — наголосив Кривонос.

Новини.LIVE інформували, що у Петропавлівській Борщагівці після сутичок із військовими під варту відправили 13 фігурантів. За даними поліції, серед організаторів провокацій була місцева жителька, яка підбурювала натовп до конфлікту, а її спільники пошкоджували транспорт Нацгвардії. Правоохоронці провели 14 обшуків і оголосили підозри учасникам заворушень.

Новини.LIVE писали, що правоохоронці встановили 130 осіб, які можуть бути причетними до заворушень у Петропавлівській Борщагівці на Київщині. З них 27, за даними поліції, брали активну участь у протиправних діях, а ще 24 — підбурювали натовп і провокували конфлікти з правоохоронцями та військовими. Під час сутичок пошкодили чотири службові автомобілі поліції та автобус Нацгвардії, а розслідування триває.