Шляхопровід біля метро "Нивки" у Києві визнано небезпечним

Шляхопровід у Києві.

У Києві шляхопровід біля станції метро "Нивки" офіційно визнали об'єктом з найвищим 5 рівнем складності. Причиною цьому є недбалість під час реконструкції, яка проводилася у 2017 році.

Про це в ефірі День.LIVE розповів журналіст Новини.LIVE Олександр Саюн.

Чому шляхопровід біля метро "Нивки" може обвалитися

Олександр Саюн зазначив, що естакада, яка з'єднує проспект Берестейський та вулицю Данила Щербаківського, може обвалитися будь-якої миті прямо на голови водіям.

Для того, щоб хоч якось запобігти катастрофі, комунальники встановили масивні металеві підпори, які зараз тримають міст на собі.

"Вони буквально тримають міст на собі в місцях найбільшого просідання. Проте водії та пішоходи, які щодня користуються цією розв'язкою, навіть не здогадуються, що проїжджають під об'єктом підвищеного ризику. Найбільший цинізм цієї ситуації полягає в історії питання. Цей шляхопровід — це незанедбана радянська конструкція, про яку забули. У 2017 році його гучно відкрили після капітального ремонту", — сказав журналіст.

Експерти у свою чергу зазначають, що головною причиною руйнації стала недбалість під час реконструкції у 2017 році. Зокрема, будівельники обмежилися лише гарною косметикою і свіжим асфальтом, проте навіть не обстежили внутрішній стан старих опорних конструкцій та зекономили на гідроізоляції.

Наразі Держаудитслужба розпочала масштабну перевірку корпорації "Київавтодор", щоб з'ясувати, хто саме підписав акти виконаних робіт на аварійному об'єкті.

"Поки тривають перевірки, міська влада опинилася в пастці. Повністю закрити цей міст — означає намертво паралізувати головну артерію на в'їзд та виїзд із Києва. Тому Києву, місту, владі — доведеться ще шукати сотні мільйонів для того, щоб якось реанімувати ось цей шляхопровід", — зазначив Саюн.

