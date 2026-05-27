Главная Киев Путепровод возле метро "Нивки" в Киеве признан опасным

Дата публикации 27 мая 2026 01:13
Путепровод в Киеве. Фото: скриншот из эфира

В Киеве путепровод возле станции метро "Нивки" официально признали объектом с наивысшим 5 уровнем сложности. Причиной этому является халатность во время реконструкции, которая проводилась в 2017 году.

Об этом в эфире День.LIVE рассказал журналист Новини.LIVE Александр Саюн.

Почему путепровод возле метро "Нивки" может обвалиться

Александр Саюн отметил, что эстакада, которая соединяет проспект Берестейский и улицу Даниила Щербаковского, может обвалиться в любой момент прямо на головы водителям.

Для того, чтобы хоть как-то предотвратить катастрофу, коммунальщики установили массивные металлические подпоры, которые сейчас держат мост на себе.

"Они буквально держат мост на себе в местах наибольшего проседания. Однако водители и пешеходы, которые ежедневно пользуются этой развязкой, даже не догадываются, что проезжают под объектом повышенного риска. Самый большой цинизм этой ситуации заключается в истории вопроса. Этот путепровод — это заброшенная советская конструкция, о которой забыли. В 2017 году его громко открыли после капитального ремонта", — сказал журналист.

Эксперты в свою очередь отмечают, что главной причиной разрушения стала халатность во время реконструкции в 2017 году. В частности, строители ограничились лишь хорошей косметикой и свежим асфальтом, однако даже не обследовали внутреннее состояние старых опорных конструкций и сэкономили на гидроизоляции.

Сейчас Госаудитслужба начала масштабную проверку корпорации "Киевавтодор", чтобы выяснить, кто именно подписал акты выполненных работ на аварийном объекте.

"Пока продолжаются проверки, городская власть оказалась в ловушке. Полностью закрыть этот мост — значит намертво парализовать главную артерию на въезд и выезд из Киева. Поэтому Киеву, городу, власти — придется еще искать сотни миллионов для того, чтобы как-то реанимировать вот этот путепровод", — отметил Саюн.

Как сообщало Новини.LIVE, в Киеве в Оболонском районе, в парке на улице Приречной, продолжается строительство нового пешеходного моста. Он станет частью обновления парковой зоны и символом сотрудничества двух городов.

Также мы недавно писали, что остановка моста Патона в Киеве повлечет транспортный коллапс. В частности, перекрытие движения фактически парализует часть транспортного сообщения между берегами Днепра.

Ткач Эдуард - редактор ленты новостей
Ткач Эдуард
