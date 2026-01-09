Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelРинок нерухомостіFashionМандриДім та городПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімВійськова економікаТранспортМетеоАвтоКіно та серіалиМодаПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Олімпіада
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Київ Сибіга пояснив, чим вирізнялися "Шахеди", які атакували Київ

Сибіга пояснив, чим вирізнялися "Шахеди", які атакували Київ

Ua ru
Дата публікації: 9 січня 2026 18:36
Атака на Київ 9 січня — Шахеди були начинені додатковими елементами ураження
Андрій Сибіга. Фото: кадр із відео

Бойові головки "Шахедів", які у ніч на 9 січня двічі вдарили по цивільному будинку у Дарницькому районі столиці, були начинені додатковими елементами ураження. Це було зроблено для максимальних втрат серед мирного населення. 

Про це заявив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга у п’ятницю, 9 січня, передає кореспондент Новини.LIVE Дмитро Шеремета.

Реклама
Читайте також:

Україна просить про нові системи ППО

"Бойова частина "Шахедів" була начинена додатковими елементами ураження. Тобто для нанесення максимальної шкоди нашому населенню. На жаль, загинув лікар, який приїхав рятувати", — повідомив він.

Сибіга заявив, що за дорученням президента Володимира Зеленського, Україна просить партнерів про додаткові системи протиповітряної оборони.

"Ми всі очікуємо тверду відповідь (від партнерів  ред.), тому, що будь-яка слабкість — це заохочення Путіна (російського диктатора  ред.) до подальшого терору. Ми очікуємо негайних рішень щодо додаткових систем ППО", — додав урядовець.

Міністр наголосив, що сьогоднішня нічна атака — це насміхання Путіна над мирними зусиллями, які сьогодні обговорюються.

Нагадаємо, ситуація в Києві після нічної атаки є дуже складною. Мер повідомив, коли киянам повернуть тепло та світло.

Крім того, внаслідок обстрілу є загиблі та поранені.

Київ МЗС Андрій Сибіга війна в Україні атака міністр
Іванна Чайка - редактор
Автор:
Іванна Чайка
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації