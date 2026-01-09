Атака на Київ 9 січня — Шахеди були начинені додатковими елементами ураження

Андрій Сибіга. Фото: кадр із відео

Бойові головки "Шахедів", які у ніч на 9 січня двічі вдарили по цивільному будинку у Дарницькому районі столиці, були начинені додатковими елементами ураження. Це було зроблено для максимальних втрат серед мирного населення.

Про це заявив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга у п’ятницю, 9 січня, передає кореспондент Новини.LIVE Дмитро Шеремета.

"Бойова частина "Шахедів" була начинена додатковими елементами ураження. Тобто для нанесення максимальної шкоди нашому населенню. На жаль, загинув лікар, який приїхав рятувати", — повідомив він.

Сибіга заявив, що за дорученням президента Володимира Зеленського, Україна просить партнерів про додаткові системи протиповітряної оборони.

"Ми всі очікуємо тверду відповідь (від партнерів — ред.), тому, що будь-яка слабкість — це заохочення Путіна (російського диктатора — ред.) до подальшого терору. Ми очікуємо негайних рішень щодо додаткових систем ППО", — додав урядовець.

Міністр наголосив, що сьогоднішня нічна атака — це насміхання Путіна над мирними зусиллями, які сьогодні обговорюються.

Нагадаємо, ситуація в Києві після нічної атаки є дуже складною. Мер повідомив, коли киянам повернуть тепло та світло.

Крім того, внаслідок обстрілу є загиблі та поранені.