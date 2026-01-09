Атака на Київ 9 січня — Шахеди були начинені додатковими елементами ураження

Сибіга пояснив, чим вирізнялися "Шахеди", які атакували Київ
Бойові головки "Шахедів", які у ніч на 9 січня двічі вдарили по цивільному будинку у Дарницькому районі столиці, були начинені додатковими елементами ураження. Це було зроблено для максимальних втрат серед мирного населення.
Про це заявив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга у п’ятницю, 9 січня, передає кореспондент Новини.LIVE Дмитро Шеремета.
Україна просить про нові системи ППО
"Бойова частина "Шахедів" була начинена додатковими елементами ураження. Тобто для нанесення максимальної шкоди нашому населенню. На жаль, загинув лікар, який приїхав рятувати", — повідомив він.
Сибіга заявив, що за дорученням президента Володимира Зеленського, Україна просить партнерів про додаткові системи протиповітряної оборони.
"Ми всі очікуємо тверду відповідь (від партнерів — ред.), тому, що будь-яка слабкість — це заохочення Путіна (російського диктатора — ред.) до подальшого терору. Ми очікуємо негайних рішень щодо додаткових систем ППО", — додав урядовець.
Міністр наголосив, що сьогоднішня нічна атака — це насміхання Путіна над мирними зусиллями, які сьогодні обговорюються.
Нагадаємо, ситуація в Києві після нічної атаки є дуже складною. Мер повідомив, коли киянам повернуть тепло та світло.
Крім того, внаслідок обстрілу є загиблі та поранені.
