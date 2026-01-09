Атака на Киев 9 января — Шахеды были начинены дополнительными элементами поражения

Андрей Сибига. Фото: кадр из видео

Боевые головки "Шахедов", которые в ночь на 9 января дважды ударили по гражданскому дому в Дарницком районе столицы, были начинены дополнительными элементами поражения. Это было сделано для максимальных потерь среди мирного населения.

Об этом заявил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига в пятницу, 9 января, передает корреспондент Новини.LIVE Дмитрий Шеремета.

"Боевая часть "Шахедов" была начинена дополнительными элементами поражения. То есть для нанесения максимального вреда нашему населению. К сожалению, погиб врач, который приехал спасать", — сообщил он.

Сибига заявил, что по поручению президента Владимира Зеленского, Украина просит партнеров о дополнительных системах противовоздушной обороны.

"Мы все ожидаем твердый ответ (от партнеров — ред.), потому, что любая слабость — это поощрение Путина (российского диктатора — ред.) к дальнейшему террору. Мы ожидаем немедленных решений относительно дополнительных систем ПВО", — добавил чиновник.

Министр подчеркнул, что сегодняшняя ночная атака — это насмешка Путина над мирными усилиями, которые сегодня обсуждаются.

Напомним, ситуация в Киеве после ночной атаки является очень сложной. Мэр сообщил, когда киевлянам вернут тепло и свет.

Кроме того, в результате обстрела есть погибшие и раненые.