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Головна Київ Синоптики оголосили небезпеку через негоду в Києві: прогноз на завтра

Синоптики оголосили небезпеку через негоду в Києві: прогноз на завтра

Ua ru
Дата публікації: 13 липня 2026 18:50
Прогноз погоди в Києві та області на завтра 14 липня від Укргідрометцентру
Люди під дощем. Фото: УНІАН

Погода в Києві та області завтра, 14 липня, очікується хмарною з проясненнями. Синоптики попереджають про опади та грози, внаслідок чого оголошено перший рівень небезпечності.

Про це повідомляє Укргідрометцентр, передає Новини.LIVE.

Погода в Києві та області 14 липня

Очікуються короткочасні дощі та грози. Вітер буде північно-західний зі швидкістю 5-10 метрів на секунду. 

Прогноз погоди в Україні на 14 липня
Погода в Україні 14 липня. Фото: Meteopost

Температура повітря:

  • по Київській області вночі +14...+19 °C, вдень +23...+28 °C;
  • у Києві вночі +17...+19 °C, вдень +25...+27 °C.

Синоптики оголосили перший (жовтий) рівень небезпечності через небезпечні метеорологічні явища. В Укргідрометцентрі додали, що погодні умови можуть призвести до ускладнення роботи енергетичних підприємств.

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Небезпечні метеорологічні явища в Києві та області 14 липня. Фото: Укргідрометцентр

Київ — останні новини

Як писали Новини.LIVE з посиланням на Нацполіцію, у Київській області декільком військовослужбовцям повідомили про підозру у викраденні та жорстокому вбивстві двох братів. Їхні тіла виявили закопаними в лісосмузі на Полтавщині.

Також у Київській області викрили схему привласнення коштів державних і комунальних підприємств під час проведення тендерів та виконання робіт у сфері енергетики. Йдеться про суму в 129 мільйонів гривень. 

Раніше в АТ "Українська оборонна промисловість" відреагували на заяву президента України Володимира Зеленського щодо ситуації у Вишневому на Київщині після удару російських окупантів по складах зі зброєю. У компанії повідомили про звільнення двох керівників.

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Альбіна Зарічна - Редактор
Автор:
Альбіна Зарічна
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