Прогноз погоды в Киеве и области на завтра 14 июля от Укргидрометцентра

Синоптики объявили об опасности из-за непогоды в Киеве: прогноз на завтра
Погода в Киеве и области завтра, 14 июля, ожидается облачной с прояснениями. Синоптики предупреждают об осадках и грозах, в связи с чем объявлен первый уровень опасности.
Об этом сообщает Укргидрометцентр, передает Новини.LIVE.
Погода в Киеве и области 14 июля
Ожидаются кратковременные дожди и грозы. Ветер будет северо-западный со скоростью 5–10 метров в секунду.
Температура воздуха:
- по Киевской области ночью +14...+19 °C, днём +23...+28 °C;
- в Киеве ночью +17...+19 °C, днем +25...+27 °C.
Синоптики объявили первый (желтый) уровень опасности из-за опасных метеорологических явлений. В Укргидрометцентре добавили, что погодные условия могут привести к затруднению работы энергетических предприятий.
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Как писали Новини.LIVE со ссылкой на Нацполицию, в Киевской области нескольким военнослужащим сообщили о подозрении в похищении и жестоком убийстве двух братьев. Их тела обнаружили закопанными в лесополосе на Полтавщине.
Также в Киевской области раскрыли схему присвоения средств государственных и коммунальных предприятий при проведении тендеров и выполнении работ в сфере энергетики. Речь идет о сумме в 129 миллионов гривен.
Ранее в АО "Украинская оборонная промышленность" отреагировали на заявление президента Украины Владимира Зеленского относительно ситуации в Вишневом Киевской области после удара российских оккупантов по складам с оружием. В компании сообщили об увольнении двух руководителей.