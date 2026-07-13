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Главная Киев Синоптики объявили об опасности из-за непогоды в Киеве: прогноз на завтра

Синоптики объявили об опасности из-за непогоды в Киеве: прогноз на завтра

Ua ru
Дата публикации 13 июля 2026 18:50
Прогноз погоды в Киеве и области на завтра 14 июля от Укргидрометцентра
Люди под дождем. Фото: УНИАН

Погода в Киеве и области завтра, 14 июля, ожидается облачной с прояснениями. Синоптики предупреждают об осадках и грозах, в связи с чем объявлен первый уровень опасности.

Об этом сообщает Укргидрометцентр, передает Новини.LIVE.

Погода в Киеве и области 14 июля

Ожидаются кратковременные дожди и грозы. Ветер будет северо-западный со скоростью 5–10 метров в секунду.

Прогноз погоди в Україні на 14 липня
Погода в Украине 14 июля. Фото: Meteopost

Температура воздуха:

  • по Киевской области ночью +14...+19 °C, днём +23...+28 °C;
  • в Киеве ночью +17...+19 °C, днем +25...+27 °C.

Синоптики объявили первый (желтый) уровень опасности из-за опасных метеорологических явлений. В Укргидрометцентре добавили, что погодные условия могут привести к затруднению работы энергетических предприятий.

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Как писали Новини.LIVE со ссылкой на Нацполицию, в Киевской области нескольким военнослужащим сообщили о подозрении в похищении и жестоком убийстве двух братьев. Их тела обнаружили закопанными в лесополосе на Полтавщине.

Также в Киевской области раскрыли схему присвоения средств государственных и коммунальных предприятий при проведении тендеров и выполнении работ в сфере энергетики. Речь идет о сумме в 129 миллионов гривен.

Ранее в АО "Украинская оборонная промышленность" отреагировали на заявление президента Украины Владимира Зеленского относительно ситуации в Вишневом Киевской области после удара российских оккупантов по складам с оружием. В компании сообщили об увольнении двух руководителей.

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Альбина Заречная - Редактор
Автор:
Альбина Заречная
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