Ціни на проїзд та комуналка: зміни у Києві з 1 квітня

Чоловік рахує комуналку.

У Києві з 1 квітня 2026 року не зміняться ціни на проїзд у громадському транспорті. Також не очікується перегляду вартості основних комунальних тарифів для населення. Разом з тим, деяким мешканцям столиці перерахують пенсії.

Вартість проїзду у громадському транспорті Києва з 1 квітня

З 1 квітня вартість проїзду у громадському транспорті Києва залишиться незмінною. За квиток у трамваях, тролейбусах, автобусах, метро, міській електричці та на фунікулері доведеться викласти 8 гривень. Водночас одна поїздка маршруткою коштуватиме 20 гривень.

Пільги на проїзд у квітні в Києві

Деякі категорії киян зможуть у квітні користуватися пільговим або безплатним проїздом. Йдеться про:

школярів;

студентів;

інших визначених законодавством категорій.

Ціни на комунальні послуги у квітні для киян

У квітні тариф на електроенергію залишиться незмінним:

4,32 грн за 1 кВт-год;

2,16 грн за 1 кВт-год — нічний тариф (23:00–07:00) для власників двозонних лічильників.

Ціна на газ також не буде мінятися з 1 квітня — за кубометр доведеться платити 7,96 грн.

Зміни тарифів на воду також не очікується. У Київводоканалі не повідомляли про підвищення вартості послуг. Відтак ціна на водопостачання та водовідведення для киян з 1 квітня залишається на чинному рівні. Опалювальний сезон у столиці завершився 24 березня.

Перерахунок пенсій з 1 квітня

Працюючим пенсіонерам з 1 квітня варто чекати на перерахунок пенсій. Для цього не потрібно звертатися у Пенсійний фонд. Надбавки нарахують автоматично. Йдеться про тих громадян, які відпрацювали 24 місяці з моменту останнього призначення чи перерахунку пенсії станом на березень 2026 року.

Крім того, у квітні українці, які отримують пенсію нижче 25 950 гривень, отримають доплату. Йдеться про одноразову виплату у розмірі 1500 гривень. Водночас особи, які мають статус УБД та ліквідатори аварії на ЧАЕС отримають допомогу незалежно від розміру пенсії.

Як повідомляли Новини.LIVE з посиланням на заяву депутата Київради Андрія Вітренка в ефірі "Київського часу", у столиці може зрости вартість проїзду через кредит на будівництво метро на Троєщину. Це пов'язано з тим, що повернення позики створюватиме навантаження на міський бюджет. Водночас Вітренко зауважив, що зараз питання підвищення тарифів не актуальне.

