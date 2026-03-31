КМДА: у Києві не підвищуватимуть швидкість до 80 км/год

Автомобілі на дорогах.

У Києві у весняно-літній період не запроваджуватимуть сезонне підвищення швидкості до 80 км/год на окремих ділянках доріг. Відповідне рішення ухвалили після комплексного обстеження міської вулично-дорожньої мережі. На нього, зокрема, й влпинули наслідки складних погодних умов узимку, які погіршили стан дорожнього покриття.

Як повідомляє Новини.LIVE, про це заявили в Департаменті транспортної інфраструктури КМДА.

З якою швидкістю можна їхати у Києві у весняно-літній період

У КМДА зазначили, що фахівці провели перевірку раніше визначених відрізків, враховуючи оновлені підходи до встановлення швидкісних режимів. Під час обстеження оцінювали низку факторів — зокрема, наявність смуг для громадського транспорту, складність організації руху через ліві повороти, ділянки з обмеженою оглядовістю, а також рівень аварійності за минулий рік.

Додатково врахували майбутні ремонтні роботи, під час яких на дорогах діятимуть тимчасові обмеження та змінені схеми руху. У відомстві наголосили, що свою роль відіграли і наслідки зими — складні погодні умови негативно позначилися на якості дорожнього покриття.

"Наразі комунальні служби працюють над відновленням інфраструктури та забезпеченням стабільної роботи дорожньо-транспортного комплексу столиці. Пріоритетом лишається безпека учасників руху, тому місто вживає заходів для зниження швидкості та мінімізації аварійності", — йдеться у повідомленні.

Так, з 1 квітня і до 1 листопада у Києві діятиме стандартне обмеження швидкості — не більше 50 км/год, як передбачено Правилами дорожнього руху. Водіїв закликають бути уважними на дорогах і дотримуватися встановлених правил.

