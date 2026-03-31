Київ КМДА: у Києві не підвищуватимуть швидкість до 80 км/год

КМДА: у Києві не підвищуватимуть швидкість до 80 км/год

Дата публікації: 31 березня 2026 11:31
Автомобілі на дорогах. Фото: Новини.LIVE

У Києві у весняно-літній період не запроваджуватимуть сезонне підвищення швидкості до 80 км/год на окремих ділянках доріг. Відповідне рішення ухвалили після комплексного обстеження міської вулично-дорожньої мережі. На нього, зокрема, й влпинули наслідки складних погодних умов узимку, які погіршили стан дорожнього покриття.

Як повідомляє Новини.LIVE, про це заявили в Департаменті транспортної інфраструктури КМДА.

З якою швидкістю можна їхати у Києві у весняно-літній період

У КМДА зазначили, що фахівці провели перевірку раніше визначених відрізків, враховуючи оновлені підходи до встановлення швидкісних режимів. Під час обстеження оцінювали низку факторів — зокрема, наявність смуг для громадського транспорту, складність організації руху через ліві повороти, ділянки з обмеженою оглядовістю, а також рівень аварійності за минулий рік.

Додатково врахували майбутні ремонтні роботи, під час яких на дорогах діятимуть тимчасові обмеження та змінені схеми руху. У відомстві наголосили, що свою роль відіграли і наслідки зими — складні погодні умови негативно позначилися на якості дорожнього покриття.

"Наразі комунальні служби працюють над відновленням інфраструктури та забезпеченням стабільної роботи дорожньо-транспортного комплексу столиці. Пріоритетом лишається безпека учасників руху, тому місто вживає заходів для зниження швидкості та мінімізації аварійності", — йдеться у повідомленні. 

Так, з 1 квітня і до 1 листопада у Києві діятиме стандартне обмеження швидкості — не більше 50 км/год, як передбачено Правилами дорожнього руху. Водіїв закликають бути уважними на дорогах і дотримуватися встановлених правил.

Як повідомляли Новини.LIVE, 31 березня у Києві дизельне пальне стрімко наближається до позначки 91 грн за літр. За останню добу здорожчання не зафіксовано, але ціни залишаються високими. 

Також ми писали, що залучення кредиту на будівництво метро на Троєщину у Києві може мати фінансові наслідки. Частину витрат у майбутньому можуть перекласти на тариф проїзду.

Карина Приходько - Редактор
Карина Приходько
