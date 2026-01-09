Відео
Відео

Головна Київ Дві ТЕЦ у Києві не працюють — коли будинкам повернуть тепло

Дві ТЕЦ у Києві не працюють — коли будинкам повернуть тепло

Дата публікації: 9 січня 2026 15:08
Коли увімкнуть тепло в Києві
Київська ТЕЦ-5. Фото: Cherubic / Wikimedia

Київські ТЕЦ-5 та ТЕЦ-6 не працюють. Керуючі компанії отримали доручення злити воду з систем будинків, які заживлені від них.

Про це Новини.LIVE повідомили джерела у київській владі у п’ятницю, 9 січня. 

Коли запрацюють ТЕЦ у Києві

Зазначається, що ремонт ТЕЦ-5 у Києві орієнтовно триватиме дві доби, а ТЕЦ-6 — одну.

Теплоелектроцентраль №4 вже розпочинає циркуляцію теплоносія. 

Також зазначається, що обʼєкти водопостачання міста вже заживлені, там проводяться роботи по збільшенню тиску в системі.

Крім того, тривають роботи з підключення 11 лікарень до мобільних котелень та по п'ять шкіл в кожному районі.

Нагадаємо, що в частині Києва внаслідок обстрілу також немає водопостачання.

Мер Віталій Кличко закликав жителів столиці тимчасово покинути місто.

Київ ремонт ТЕЦ теплопостачання війна в Україні
Іванна Чайка - редактор
Автор:
Іванна Чайка
