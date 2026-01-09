Коли увімкнуть тепло в Києві

Дві ТЕЦ у Києві не працюють — коли будинкам повернуть тепло
Київські ТЕЦ-5 та ТЕЦ-6 не працюють. Керуючі компанії отримали доручення злити воду з систем будинків, які заживлені від них.
Про це Новини.LIVE повідомили джерела у київській владі у п’ятницю, 9 січня.
Коли запрацюють ТЕЦ у Києві
Зазначається, що ремонт ТЕЦ-5 у Києві орієнтовно триватиме дві доби, а ТЕЦ-6 — одну.
Теплоелектроцентраль №4 вже розпочинає циркуляцію теплоносія.
Також зазначається, що обʼєкти водопостачання міста вже заживлені, там проводяться роботи по збільшенню тиску в системі.
Крім того, тривають роботи з підключення 11 лікарень до мобільних котелень та по п'ять шкіл в кожному районі.
Нагадаємо, що в частині Києва внаслідок обстрілу також немає водопостачання.
Мер Віталій Кличко закликав жителів столиці тимчасово покинути місто.
