Скандал на Теремках у Києві: заради котельні вирубують старі дуби

Акція проти вирубки лісів на Теремках у Києві. Фото: Діана Шликова/Новини.LIVE

Штін Уляна Редактор стрічки новин

У Києві на Теремках виник скандал через вирубку старих дерев на території, де планують розширити місцеву котельню. Проєкт має допомогти децентралізувати теплопостачання та забезпечити опаленням близько 250 будинків.

Про це народний депутат від "Батьківщини" Олексій Кучеренко розповів в ефірі Вечір.LIVE.

На Теремках вирубують дерева

За словами Кучеренка, дерева, які опинилися під вирубкою, справді є старими дубами та іншими насадженнями. Водночас територія, де вони ростуть, не має статусу паркової зони.

Політик зазначив, що мешканці району мають підстави запитувати, чому для розширення теплової інфраструктури обрали саме цю ділянку.

"Ми тут бачимо дуби, нам це приємно, а ви тут тягнете якусь теплотрасу", — передав позицію місцевих жителів Кучеренко.

Котельню хочуть розширити до 250 будинків

Наразі опалення масивів Теремки-1 та Теремки-2 значною мірою залежить від ТЕЦ-5, яка розташована на Видубичах. За словами Кучеренка, через таку централізовану систему минулої зими мешканці десятків багатоповерхівок тривалий час залишалися без тепла.

На самих Теремках уже працює невелика локальна котельня, яка раніше могла забезпечувати приблизно 30 будинків.

"І саме тому Київ обрав певні райони для того, щоб посилити цю котельню, зробити, щоб вона на собі могла тягнути не 30, а 250 будинків", — пояснив депутат.

За його словами, розширення котельні має зробити систему більш децентралізованою та зменшити залежність району від великої ТЕЦ.

Водночас питання вирубки старих дерев залишається предметом обговорення серед мешканців Теремків.

Нагадаємо, що Новини.LIVE повідомляли, що у Голосіївському районі Києва виникла суперечка через вирубку дерев на Теремках, де планують прокласти резервну тепломережу. Місцеві мешканці намагаються зупинити роботи, через що між протестувальниками та правоохоронцями вже відбулися сутички.

У суботу, 8 серпня, у Києві близько 200 людей вийшли на протест проти вирубки дерев у сквері "Теремки".

Після цих протестів мешканців тимчасово зупинили вирубку дерев. Роботи не проводили до 11 серпня.

Також Новини.LIVE повідомляли, що у неділю, 9 серпня, біля будівлі Київської міської державної адміністрації активісти провели акцію проти вирубки дерев на Теремках. Вони закликали владу оприлюднити документи, що стали підставою для проведення робіт, а також пояснити причини зміни маршруту теплотраси. Учасники протесту заявляють, що за нинішнім проєктом тепломережу прокладають через сквер, що потребує вирубки дерев.