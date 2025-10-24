Смерть чоловіка у ТЦК в Києві — ДБР проведе перевірку

Військовий на посту біля ТЦК. Фото: Вечірній Київ

Державне бюро розслідувань перевірить Київський територіальний центр комплектування та Центральне управління Військової служби правопорядку. Правоохоронці хочуть з'ясувати обставини смерті чоловіка.

Про це повідомила радниця з комунікацій ДБР Сапьян у коментарі Суспільному.

Перевірка Київського ТЦК

Сапьян розповіла, що ДБР хоче з’ясувати обставини смерті чоловіка у ТЦК в Києві. Через це правоохоронці направили запити до Київського ТЦК та Центрального управління Військової служби правопорядку для перевірки дій працівників

Що передувало

Нагадаємо, у Києві в ТЦК помер Роман Сопін, якого мобілізували до ЗСУ за день перед тим. Журналістка Дарина Трунова заявляє, що чоловіка жорстоко побили, але у ТЦК це заперечують.

У поліції заявили, що розпочали кримінальне провадження і з'ясовують усі обставини інциденту.

Незадовго правоохоронці назвали причину смерті мобілізованого. За висновком судмедексперта, смерть настала внаслідок закритої черепно-мозкової травми.