Смерть чоловіка у ТЦК в Києві — ДБР проведе перевірку

ДБР перевірить Київський ТЦК після смерті чоловіка — деталі
Державне бюро розслідувань перевірить Київський територіальний центр комплектування та Центральне управління Військової служби правопорядку. Правоохоронці хочуть з'ясувати обставини смерті чоловіка.
Про це повідомила радниця з комунікацій ДБР Сапьян у коментарі Суспільному.
Перевірка Київського ТЦК
Сапьян розповіла, що ДБР хоче з’ясувати обставини смерті чоловіка у ТЦК в Києві. Через це правоохоронці направили запити до Київського ТЦК та Центрального управління Військової служби правопорядку для перевірки дій працівників
Що передувало
Нагадаємо, у Києві в ТЦК помер Роман Сопін, якого мобілізували до ЗСУ за день перед тим. Журналістка Дарина Трунова заявляє, що чоловіка жорстоко побили, але у ТЦК це заперечують.
У поліції заявили, що розпочали кримінальне провадження і з'ясовують усі обставини інциденту.
Незадовго правоохоронці назвали причину смерті мобілізованого. За висновком судмедексперта, смерть настала внаслідок закритої черепно-мозкової травми.
