Україна
Головна Київ ДБР перевірить Київський ТЦК після смерті чоловіка — деталі

ДБР перевірить Київський ТЦК після смерті чоловіка — деталі

Ua ru
Дата публікації: 24 жовтня 2025 16:40
Оновлено: 16:54
Смерть чоловіка у ТЦК в Києві — ДБР проведе перевірку
Військовий на посту біля ТЦК. Фото: Вечірній Київ

Державне бюро розслідувань перевірить Київський територіальний центр комплектування та Центральне управління Військової служби правопорядку. Правоохоронці хочуть з'ясувати обставини смерті чоловіка

Про це повідомила радниця з комунікацій ДБР Сапьян у коментарі Суспільному. 

Читайте також:

Перевірка Київського ТЦК

Сапьян розповіла, що ДБР хоче з’ясувати обставини смерті чоловіка у ТЦК в Києві. Через це правоохоронці направили запити до Київського ТЦК та Центрального управління Військової служби правопорядку для перевірки дій працівників

Що передувало

Нагадаємо, у Києві в ТЦК помер Роман Сопін, якого мобілізували до ЗСУ за день перед тим. Журналістка Дарина Трунова заявляє, що чоловіка жорстоко побили, але у ТЦК це заперечують. 

У поліції заявили, що розпочали кримінальне провадження і з'ясовують усі обставини інциденту. 

Незадовго правоохоронці назвали причину смерті мобілізованого. За висновком судмедексперта, смерть настала внаслідок закритої черепно-мозкової травми.

ДБР смерть мобілізація перевірки ТЦК та СП
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
