У Києві назвали офіційну причину смерті мобілізованого Романа Сопіна в ТЦК

Смерть мобілізованого в ТЦК Києва — встановлено причину
У Києві встановили причину смерті мобілізованого Романа Сопіна в територіальному центрі комплектування. Він загинув через травму тупим предметом.
Про це повідомила журналістка Дарина Трунова, яка у Facebook опублікувала висновок судово-медичної експертизи у вівторок, 28 жовтня.
Смерть чоловіка в ТЦК Києва
"Адвокат надав висновок судово-медичної експертизи щодо причини смерті Романа. Зверніть увагу на пункт — травма тупим предметом!" — зауважила Трунова.
Вона припустила, що підлога також може матися на увазі, як тупий предмет.
Нагадаємо, у Києві помер мобілізований Роман Сопін. Відомо, що його доставили до лікарні у вкрай тяжкому стані з важкою закритою черепно-мозковою травмою.
Згодом у поліції заявили, що чоловік помер через травму у приміщенні розподільчого пункту ТЦК.
А у ДБР повідомили, що перевірять ТЦК та Центральне управління Військової служби правопорядку.
На смерть також відреагувала військовий омбудсмен Ольга Решетилова. За її словами, буде проведено розслідування
