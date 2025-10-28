У Києві назвали офіційну причину смерті мобілізованого Романа Сопіна в ТЦК

Медики. Фото: УНІАН

У Києві встановили причину смерті мобілізованого Романа Сопіна в територіальному центрі комплектування. Він загинув через травму тупим предметом.

Про це повідомила журналістка Дарина Трунова, яка у Facebook опублікувала висновок судово-медичної експертизи у вівторок, 28 жовтня.

Смерть чоловіка в ТЦК Києва

"Адвокат надав висновок судово-медичної експертизи щодо причини смерті Романа. Зверніть увагу на пункт — травма тупим предметом!" — зауважила Трунова.

Вона припустила, що підлога також може матися на увазі, як тупий предмет.

Нагадаємо, у Києві помер мобілізований Роман Сопін. Відомо, що його доставили до лікарні у вкрай тяжкому стані з важкою закритою черепно-мозковою травмою.

Згодом у поліції заявили, що чоловік помер через травму у приміщенні розподільчого пункту ТЦК.

А у ДБР повідомили, що перевірять ТЦК та Центральне управління Військової служби правопорядку.

На смерть також відреагувала військовий омбудсмен Ольга Решетилова. За її словами, буде проведено розслідування