Україна
Відео

Смерть мобілізованого в ТЦК Києва — встановлено причину

Смерть мобілізованого в ТЦК Києва — встановлено причину

Ua ru
Дата публікації: 28 жовтня 2025 22:58
Оновлено: 22:58
У Києві назвали офіційну причину смерті мобілізованого Романа Сопіна в ТЦК
Медики. Фото: УНІАН

У Києві встановили причину смерті мобілізованого Романа Сопіна в територіальному центрі комплектування. Він загинув через травму тупим предметом.

Про це повідомила журналістка Дарина Трунова, яка у Facebook опублікувала висновок судово-медичної експертизи у вівторок, 28 жовтня.

Читайте також:

Смерть чоловіка в ТЦК Києва

"Адвокат надав висновок судово-медичної експертизи щодо причини смерті Романа. Зверніть увагу на пункт — травма тупим предметом!" — зауважила Трунова.

Смерть чоловіка в ТЦК Києва
Висновок судово-медичної експертизи. Фото: Дарина Трунова
У ТЦК Києва загинув чоловік
Причина смерті Романа Сопіна. Фото: Дарина Трунова

Вона припустила, що підлога також може матися на увазі, як тупий предмет.

Допис Трунової. Фото: скриншот

Нагадаємо, у Києві помер мобілізований Роман Сопін. Відомо, що його доставили до лікарні у вкрай тяжкому стані з важкою закритою черепно-мозковою травмою.

Згодом у поліції заявили, що чоловік помер через травму у приміщенні розподільчого пункту ТЦК.

А у ДБР повідомили, що перевірять ТЦК та Центральне управління Військової служби правопорядку.

На смерть також відреагувала військовий омбудсмен Ольга Решетилова. За її словами, буде проведено розслідування 

Київ смерть мобілізація ТЦК та СП травма
Аркадій Пастула - Редактор
Автор:
Аркадій Пастула
