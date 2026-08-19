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Головна Київ Смертельна ДТП у Києві: водію загрожує 10 років позбавлення волі

Смертельна ДТП у Києві: водію загрожує 10 років позбавлення волі

Ua ru
Дата публікації: 19 серпня 2026 19:59
Смертельна ДТП у Києві: водію Volkswagen загрожує до 10 років увʼязнення
ДТП у Києві 19 серпня. Фото: Київська міська прокуратура

У Києві 23-річному водію автомобіля Volkswagen Golf повідомлено про підозру за фактом дорожньо-транспортної пригоди у Солом'янському районі 19 серпня, під час якої легковик врізався в зупинку громадського транспорту. Винуватець аварії рухався смугою для громадського транспорту та допустив зіткнення з маршрутним автобусом, після чого влетів у людей на зупинці.

Про це повідомила пресслужба Київської міської прокуратури, передає Новини.LIVE.

Смертельна ДТП у Києві 19 серпня

Водію Volkswagen Golf оголошено підозру у порушенні ПДР, що призвело до загибелі двох людей.

ДТП у Соломʼянському районі Києва 19 серпня
Затриманий водій. Фото: Київська міська прокуратура

"Встановлено, що водій рухався смугою, призначеною для громадського транспорту, з боку вул. Єреванської у напрямку вул. Уманської. Під час спроби перелаштуватися в іншу смугу він допустив бокове зіткнення з маршрутним автобусом "Богдан", який їхав попереду", — йдеться у повідомленні.

ДТП у Києві 19 серпня
Наслідки ДТП у Києві 19 серпня. Фото: Київська міська прокуратура

Після зіткнення легковик втратив контроль над рухом і вилетів на зупинку громадського транспорту, де саме перебували люди.   Внаслідок аварії загинули двоє жінок віком 52 та 35 років. Крім того, ще четверо людей отримали поранення. Йдеться про чоловіків 33 та 24 років, а також жінок 67 та 18 років.

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Смертельна аварія в Києві 19 серпня
ДТП у Києві 19 серпня. Фото: Київська міська прокуратура

Покарання винуватцю ДТП

Правоохоронці затримали водія. За попередньою інформацією, він був тверезий. Дії винуватця кваліфікували як порушення ПДР, що призвело до загибелі двох людей. 

Смертельна ДТП у Києві 19 серпня
Місце аварії. Фото: Київська міська прокуратура

"Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк до десяти років з позбавленням права керувати транспортними засобами на три роки. Вирішується питання про обрання підозрюваному запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою", — йдеться у повідомленні.

Як писали Новини.LIVE з посиланням на поліцію Києва, 19 серпня у Соломʼянському районі на Чоколівському бульварі сталася ДТП.  Авто Volkswagen на значній швидкості врізався у маршрутний автобус та вʼїхав у зупинку, де були люди.

Згодом глава МВС Іван Вигівський опублікував відео, на якому видно момент аварії в Києві. Водія Volkswagen затримали.

ДТП Київ аварія прокуратура автомобіль
Аркадій Пастула - Редактор стічки новин
Автор:
Аркадій Пастула

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