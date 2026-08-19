Смертельное ДТП в Киеве: водителю Volkswagen грозит до 10 лет лишения свободы

ДТП в Киеве 19 августа. Фото: Киевская городская прокуратура

В Киеве 23-летнему водителю автомобиля Volkswagen Golf было предъявлено подозрение по факту дорожно-транспортного происшествия в Соломенском районе 19 августа, в ходе которого легковой автомобиль врезался в остановку общественного транспорта. Виновник аварии двигался по полосе для общественного транспорта и столкнулся с маршрутным автобусом, после чего врезался в людей на остановке.

Об этом сообщила пресс-служба Киевской городской прокуратуры, передает Новини.LIVE.

Смертельное ДТП в Киеве 19 августа

Водителю Volkswagen Golf объявлено подозрение в нарушении ПДД, повлекшем гибель двух человек.

Задержанный водитель. Фото: Киевская городская прокуратура

"Установлено, что водитель двигался по полосе, предназначенной для общественного транспорта, со стороны ул. Ереванской в направлении ул. Уманской. При попытке перестроиться в другую полосу он допустил боковое столкновение с маршрутным автобусом "Богдан", который ехал впереди", — говорится в сообщении.

Последствия ДТП в Киеве 19 августа. Фото: Киевская городская прокуратура

После столкновения легковой автомобиль потерял управляемость и вылетел на остановку общественного транспорта, где в тот момент находились люди. В результате аварии погибли две женщины в возрасте 52 и 35 лет. Кроме того, ещё четверо человек получили ранения. Речь идёт о мужчинах 33 и 24 лет, а также о женщинах 67 и 18 лет.

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ДТП в Киеве 19 августа. Фото: Киевская городская прокуратура

Наказание виновнику ДТП

Правоохранители задержали водителя. По предварительной информации, он был трезв. Действия виновника квалифицировали как нарушение ПДД, повлекшее гибель двух человек.

Место аварии. Фото: Киевская городская прокуратура

"Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок до десяти лет с лишением права управлять транспортными средствами на три года. Решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения в виде содержания под стражей", — говорится в сообщении.

Как писали Новини.LIVE со ссылкой на полицию Киева, 19 августа в Соломенском районе на Чоколевском бульваре произошло ДТП. Автомобиль Volkswagen на значительной скорости врезался в маршрутный автобус и въехал в остановку, где находились люди.

Впоследствии глава МВД Иван Выговский опубликовал видео, на котором виден момент аварии в Киеве. Водителя Volkswagen задержали.