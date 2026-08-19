Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Колонки Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииМир туризмаМодаРынок трудаЕвровидениеГрядкаКультРынок недвижимостиДом и огородВоенная экономикаШтабТехноШоу-бизнес --Ментальное здоровьеЭкономика 2024FashionФинансистГороскопНацотборПередоваяПутешествияПризывЭкономистАвтоТрадицииВалютаПогодаВойнаСпортПолитикаМобилизацияОлимпиадаLifeЖизньПутеводительВкусРецептыТранспортКино и сериалыМетеоСаморазвитиеСтильДеньги ВСУПромоНедвижимостьЭксклюзивКиевМедцентрХроникиВойскоЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирЛайфхакиДеньгиВоенныйСегодняНаукаСветЕдаWowЖивотныеСадВСУSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartБоксЗдоровьеУкраина АрхивОгоРезервКухняЛайфстайлПраздникиЛьвовФинансыГламурЧМ-2026ЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноКулинарияНовости дняШоу-бизнесАрмияITХарьковОдессаКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Дом и огород
Киев
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Одесса
Политика
Праздники
Промо
Спорт
Техно
Транспорт
ТЦК
Финансы
Харьков
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Киев Смертельное ДТП в Киеве: водителю грозит 10 лет лишения свободы

Смертельное ДТП в Киеве: водителю грозит 10 лет лишения свободы

Ua ru
Дата публикации 19 августа 2026 19:59
Смертельное ДТП в Киеве: водителю Volkswagen грозит до 10 лет лишения свободы
ДТП в Киеве 19 августа. Фото: Киевская городская прокуратура

В Киеве 23-летнему водителю автомобиля Volkswagen Golf было предъявлено подозрение по факту дорожно-транспортного происшествия в Соломенском районе 19 августа, в ходе которого легковой автомобиль врезался в остановку общественного транспорта. Виновник аварии двигался по полосе для общественного транспорта и столкнулся с маршрутным автобусом, после чего врезался в людей на остановке.

Об этом сообщила пресс-служба Киевской городской прокуратуры, передает Новини.LIVE.

Смертельное ДТП в Киеве 19 августа

Водителю Volkswagen Golf объявлено подозрение в нарушении ПДД, повлекшем гибель двух человек.

ДТП у Соломʼянському районі Києва 19 серпня
Задержанный водитель. Фото: Киевская городская прокуратура

"Установлено, что водитель двигался по полосе, предназначенной для общественного транспорта, со стороны ул. Ереванской в направлении ул. Уманской. При попытке перестроиться в другую полосу он допустил боковое столкновение с маршрутным автобусом "Богдан", который ехал впереди", — говорится в сообщении.

ДТП у Києві 19 серпня
Последствия ДТП в Киеве 19 августа. Фото: Киевская городская прокуратура

После столкновения легковой автомобиль потерял управляемость и вылетел на остановку общественного транспорта, где в тот момент находились люди. В результате аварии погибли две женщины в возрасте 52 и 35 лет. Кроме того, ещё четверо человек получили ранения. Речь идёт о мужчинах 33 и 24 лет, а также о женщинах 67 и 18 лет.

Читайте также:
Смертельна аварія в Києві 19 серпня
ДТП в Киеве 19 августа. Фото: Киевская городская прокуратура

Наказание виновнику ДТП

Правоохранители задержали водителя. По предварительной информации, он был трезв. Действия виновника квалифицировали как нарушение ПДД, повлекшее гибель двух человек.

Смертельна ДТП у Києві 19 серпня
Место аварии. Фото: Киевская городская прокуратура

"Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок до десяти лет с лишением права управлять транспортными средствами на три года. Решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения в виде содержания под стражей", — говорится в сообщении.

Как писали Новини.LIVE со ссылкой на полицию Киева, 19 августа в Соломенском районе на Чоколевском бульваре произошло ДТП. Автомобиль Volkswagen на значительной скорости врезался в маршрутный автобус и въехал в остановку, где находились люди.

Впоследствии глава МВД Иван Выговский опубликовал видео, на котором виден момент аварии в Киеве. Водителя Volkswagen задержали.

ДТП Киев авария прокуратура автомобиль
Аркадий Пастула - Редактор ленты новостей
Автор:
Аркадий Пастула

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации