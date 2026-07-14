Вибухи у Києві 14 липня через удари балістикою

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Вибухи у Києві пролунали прямо зараз, в ніч проти 14 липня. Росіяни запустили по столиці балістичні ракети.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на сайт Повітряних сил ЗСУ.

Звуки вибухів у Києві

"Увага! У Києві оголошено повітряну тривогу через загрозу застосування ворогом балістичного озброєння. Просимо всіх мешканців столиці негайно прямувати до найближчих укриттів і залишатися там до завершення тривоги", — йшлося у повідомленні КМВА о 00:16.

Водночас Повітряні сили ЗСУ зафіксували в напрямку Києва пуск ракет, після чого у столиці пролунала серія гучних вибухів.

Паралельно начальник КМВА Тимур Ткаченко закликав киян бути в укриттях, а мер Києва Віталій Кличко поінформував про роботу ППО.

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