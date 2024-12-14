Собаки Чернобыля — как выживают в радиоактивной среде и адаптируются к условиям

Собаки в Чернобыле. Фото: instagram.com/chornobylnpp

На территориях вокруг места Чернобыльской катастрофы продолжается жизнь животных. Среди разрушенных построек и радиации собаки не только выживают, но и демонстрируют способность к адаптации.

Об этом говорится в исследовании, опубликованном в журнале Canine Medicine and Genetics.

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Популяции собак в Чернобыле

"Как-то двум небольшим популяциям собак удалось выжить в этой высокотоксичной среде", — отметил исследователь доктор Норман Клейман.

Собаки в Чернобыле. Фото: instagram.com/chornobylnpp

Команда доктора обнаружила значительные генетические различия между двумя группами собак. Одна из них живет вблизи бывших реакторов Чернобыля, тогда как другая поселилась примерно в 16 км от них в городе. Это указывает на существование двух отдельных популяций, которые почти не взаимодействуют и редко пересекаются.

Последствия катастрофы на ЧАЭС

В результате взрыва на АЭС Чернобыльский регион стал запрещенной зоной, что привело к серьезному ущербу окружающей среде, проблемам со здоровьем людей, собак и других животных.

Чернобыль. Фото: Pexels

Сначала пострадала дикая природа, поскольку высокие уровни радиации повлекли за собой генетические мутации, проблемы с репродуктивной функцией и резкое сокращение популяций.

Особенно пострадали птицы и мелкие млекопитающие, а также водные обитатели. Однако со временем отсутствие людей в Чернобыльской зоне отчуждения позволило природе удивительным образом восстановиться.

Выживание собак и адаптация к жестким условиям

Собаки адаптировались к жизни в суровой радиоактивной среде, переживая экстремальные зимы, ограниченную пищу и радиацию.

Многие из них объединяются в стаи для защиты, а некоторые даже наладили связь с людьми, в частности, с работниками и учеными, которые продолжают время от времени находиться в зоне отчуждения.

С годами возросли усилия по поддержке этих собак. Различные организации предоставляют им вакцинацию, медицинскую помощь и даже организовывают программы приюта, чтобы подарить им шанс на новую жизнь за пределами зоны отчуждения.

Помощь собакам в Чернобыле. Фото: instagram.com/chornobylnpp

Генетический состав

Исследование впервые позволило ученым углубиться в генетический состав собак, проживающих вблизи Чернобыльской АЭС.

"В дополнение к классификации динамики популяции этих собак в обоих местах, мы сделали первые шаги к пониманию того, как хроническое воздействие многочисленных экологических опасностей могло повлиять на эти популяции", — объяснил Клейман.

Доктор Мэтью Брин из Университета штата Северная Каролина отметил, что главный вопрос состоит в том, имеет ли экологическая катастрофа такого масштаба генетическое влияние на жизнь в регионе.

Анализируя ДНК собак, команда обнаружила 391 уникальный участок в их геномах, которые существенно отличались между двумя группами.

"Представьте себе эти участки как маркеры или указатели на шоссе. Они указывают на участки в геноме, где мы должны внимательнее присмотреться к соседним генам", — говорит Брин.

По его словам, пока исследователи не могут с уверенностью утверждать, что любые генетические изменения являются реакцией на комплексное воздействие многих поколений.

Выживание собак дает уникальную возможность исследовать генетическое влияние экологических катастроф, что может помочь в понимании того, как можно защитить как дикую природу, так и себя в условиях подобных угроз.

Напомним, ежегодно 14 декабря в Украине чествуют участников ликвидации последствий аварии на Чернобыльской атомной станции.

Ранее в Чернобыле ученые обнаружили лягушек, которые "почернели" от радиации, чтобы защититься от негативного воздействия.