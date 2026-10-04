Деснянський район Києва без гарячої води: РФ пошкодила тепломагістраль
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4 жовтня 2026 11:08
Термінова новина
Російські загарбники у неділю, 4 жовтня, атакували Київ. Внаслідок обстрілу є перебої з водою на лівому березі. Відомо, що окупанти пошкодили тепломагістраль.
Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко, передає Новини.LIVE.
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Пошкодження тепломагістралі в Києві внаслідок обстрілу 4 жовтня
"Внаслідок ворожого удару пошкоджена також тепломагістраль. Через це в Деснянському районі тимчасово не буде гарячої води", — зазначив Кличко.
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