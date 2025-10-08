Побиття велосипедиста водієм у Києві — суд розгляне апеляції

Засідання суду у Києві. Фото: Новини.LIVE

Суд розгляне апеляції у справі про побиття водієм Mercedes велосипедиста в Києві. Засідання мало відбутися 6 жовтня, але його перенесли.

Про це повідомляє кореспондент Новини.LIVE із зали суду 8 жовтня.

Справа про побиття велосипедиста у Києві

Відомо, що засідання мало відбутися 6 жовтня, але його перенесли через прохання адвокатки підозрюваного. Вона планувала оскаржити ухвалу слідчого судді Подільського райсуду Києва.

Прокурори теж подали апеляції, на що адвокатка заявила, що дізналася про це на засіданні і їй треба час, аби ознайомитися з матеріалами.

Нагадаємо, водія Mercedes підозрюють у побитті велосипедиста до втрати свідомості за те, що він зробив йому зауваження через паркування на смузі для руху велосипедів.

Незадовго водія взяли під варту та відправили його у СІЗО на 30 днів без права внесення застави.