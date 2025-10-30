У Кличка відповіли на звинувачення у зриві будівництва мобільних укриттів у Києві

Віталій Кличко. Фото: Новини.LIVE

Київ "активно впроваджує" систему мобільних укриттів у місті. У мера Віталія Кличка відреагували на заяви Київської міської військової адміністрації про зрив цього проєкту з боку столичної влади.

Про це повідомила Київська міська державна адміністрація (КМДА) у четвер, 30 жовтня.

Пост КМДА. Фото: скриншот

Столиця виділила майже 500 млн грн на мобільні укриття

Як повідомили у мера міста Віталія Кличка, після затвердження на державному рівні стандартів для мобільних укриттів Київрада оперативно виділила на їх придбання та встановлення майже 500 мільйонів гривень. Кошти розподілено пропорційно між усіма районами столиці, а міські служби терміново розпочали реалізацію проєкту.

В рамках підготовки до закупівель начальник КМВА проводив наради з виробниками, головами районів та профільними департаментами, узгоджуючи умови оголошення тендерів. Голови районів отримали доручення визначити балансоутримувачів мобільних укриттів, а відповідальними за реалізацію проєкту стали відділи муніципальної безпеки та цивільного захисту у складі апаратів РДА.

У КМДА наголошують, що будь-які звинувачення щодо зриву розгортання системи мобільних укриттів є необґрунтованими та маніпулятивними. Влада міста продовжує активно працювати над забезпеченням безпеки киян у умовах воєнного стану.

Нагадаємо, що очільник КМВА Тимур Ткаченко звинуватив директора департаменту фінансів КМДА Володимира Репіка в зриві планів щодо впровадження системи мобільних укриттів у Києві. За його словами, недоліки в кількості укриттів у місті пов’язані з "перешкодами", які, на думку Ткаченка, створює мер Віталій Кличко.

Ткаченко також зазначив, що Леся Верес, начальниця юридичного управління та заступниця керівника апарату КМДА, перешкоджає виконанню розпорядження Київської міської військової адміністрації про проведення загальнонаціональної хвилини мовчання на Хрещатику.

Крім того, очільник КМВА відмітив, що у Києві досі не створено чіткого алгоритму тимчасового безоплатного відселення людей, чиє житло постраждало від російської агресії.