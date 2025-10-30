Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяСмакМода та красаШтабМандриTravelFashionТуризмРецептиДімРинок нерухомостіАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівПсихологія 2025СпортШоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрДім та городITПромоНерухомістьЕксклюзивГороскопЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноВійськова економікаІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024ЛьвівМода

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода та краса
Новини дня
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Київ У Кличка відповіли на звинувачення у зриві проєкту укриттів

У Кличка відповіли на звинувачення у зриві проєкту укриттів

Ua ru
Дата публікації: 30 жовтня 2025 16:01
Оновлено: 16:15
У Кличка відповіли на звинувачення у зриві будівництва мобільних укриттів у Києві
Віталій Кличко. Фото: Новини.LIVE

Київ "активно впроваджує" систему мобільних укриттів у місті. У мера Віталія Кличка відреагували на заяви Київської міської військової адміністрації про зрив цього проєкту з боку столичної влади.

Про це повідомила Київська міська державна адміністрація (КМДА) у четвер, 30 жовтня.

Реклама
Читайте також:
КМДА відповіла на звинувачення у зриві проєкту укриттів - фото 1
Пост КМДА. Фото: скриншот

Столиця виділила майже 500 млн грн на мобільні укриття

Як повідомили у мера міста Віталія Кличка, після затвердження на державному рівні стандартів для мобільних укриттів Київрада оперативно виділила на їх придбання та встановлення майже 500 мільйонів гривень. Кошти розподілено пропорційно між усіма районами столиці, а міські служби терміново розпочали реалізацію проєкту.

В рамках підготовки до закупівель начальник КМВА проводив наради з виробниками, головами районів та профільними департаментами, узгоджуючи умови оголошення тендерів. Голови районів отримали доручення визначити балансоутримувачів мобільних укриттів, а відповідальними за реалізацію проєкту стали відділи муніципальної безпеки та цивільного захисту у складі апаратів РДА.

У КМДА наголошують, що будь-які звинувачення щодо зриву розгортання системи мобільних укриттів є необґрунтованими та маніпулятивними. Влада міста продовжує активно працювати над забезпеченням безпеки киян у умовах воєнного стану.

Нагадаємо, що очільник КМВА Тимур Ткаченко звинуватив директора департаменту фінансів КМДА Володимира Репіка в зриві планів щодо впровадження системи мобільних укриттів у Києві. За його словами, недоліки в кількості укриттів у місті пов’язані з "перешкодами", які, на думку Ткаченка, створює мер Віталій Кличко.

Ткаченко також зазначив, що Леся Верес, начальниця юридичного управління та заступниця керівника апарату КМДА, перешкоджає виконанню розпорядження Київської міської військової адміністрації про проведення загальнонаціональної хвилини мовчання на Хрещатику.

Крім того, очільник КМВА відмітив, що у Києві досі не створено чіткого алгоритму тимчасового безоплатного відселення людей, чиє житло постраждало від російської агресії.

Київ КМДА будівництво укриття КМВА
Анастасія Писаненко - редактор
Автор:
Анастасія Писаненко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації