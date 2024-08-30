В Киевсовете сообщили, какие станции столичного метро откроют в ближайшие недели

Станция метро в Киеве. Фото: Твой город

Через две-три недели откроют еще одну станцию метрополитена в Киеве. Речь идет о станции "Демеевская".

Об этом сообщил депутат Киевского городского совета Тарас Козак в эфире День.LIVE в пятницу, 30 августа.

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По словам Козака, компания "Автострада" уже завершает восстановительные работы.

"Полностью готовый тоннель, он сейчас уже засыпается грунтом, еще проводятся определенные работы, но уже прокладываются сами пути железнодорожные, подводится ток", — рассказал депутат.

Козак отметил, что сначала эксплуатация может быть частичной, но до конца сентября планируется полноценно запустить движение в Теремки.