В Киевсовете сообщили, какие станции столичного метро откроют в ближайшие недели

Стало известно, когда откроют станцию столичного метро "Демеевская"
30 августа 2024 15:16
Станция метро в Киеве. Фото: Твой город
Через две-три недели откроют еще одну станцию метрополитена в Киеве. Речь идет о станции "Демеевская".
Об этом сообщил депутат Киевского городского совета Тарас Козак в эфире День.LIVE в пятницу, 30 августа.
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По словам Козака, компания "Автострада" уже завершает восстановительные работы.
"Полностью готовый тоннель, он сейчас уже засыпается грунтом, еще проводятся определенные работы, но уже прокладываются сами пути железнодорожные, подводится ток", — рассказал депутат.
Козак отметил, что сначала эксплуатация может быть частичной, но до конца сентября планируется полноценно запустить движение в Теремки.
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