Сутички у Петропавлівській Борщагівці: ДБР почало розслідування
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3 листопада 2026 11:13
Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов
Сутички на Петропавлівській Борщагівці 2 листопада. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов
У Петропавлівській Борщагівці на Київщині ДБР почало розслідувати інцидент поблизу будинку, де перебували нацгвардійці, повернуті після СЗЧ. Ситуація переросла у сутички та стрілянину після чуток про їхнє незаконне утримання. Справу кваліфіковано як перевищення військовою службовою особою влади.
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