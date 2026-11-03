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Головна Київ Сутички у Петропавлівській Борщагівці: ДБР почало розслідування

Сутички у Петропавлівській Борщагівці: ДБР почало розслідування

Ua ru
3 листопада 2026 11:13
ДБР розслідує сутички у Петропавлівській Борщагівці 2 листопада Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов
Сутички на Петропавлівській Борщагівці 2 листопада. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

У Петропавлівській Борщагівці на Київщині ДБР почало розслідувати інцидент поблизу будинку, де перебували нацгвардійці, повернуті після СЗЧ. Ситуація переросла у сутички та стрілянину після чуток про їхнє незаконне утримання. Справу кваліфіковано як перевищення військовою службовою особою влади.

Новина доповнюється...

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Київ ДБР стрілянина заручники розслідування СЗЧ Петропавлівська Борщагівка
Анастасія Постоєнко - Редактор стрічки новин
Автор:
Анастасія Постоєнко
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