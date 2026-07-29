Суд продовжив арешт водію смертельної ДТП у Києві

Шевченківський районний суд Києва. Фото: Анастасія Жиденко/Новини.LIVE

Штін Уляна Редактор стрічки новин

Шевченківський районний суд Києва продовжив запобіжний захід водію, якого підозрюють у смертельній ДТП, внаслідок якої загинули четверо людей. Підозрюваний залишатиметься під вартою до 5 вересня.

Про це повідомила кореспондентка Новини.LIVE Анастасія Жиденко із зали суду.

Суд продовжив запобіжний захід

Під час засідання суд ухвалив рішення продовжити тримання під вартою водія, якого підозрюють у скоєнні смертельної дорожньо-транспортної пригоди в Києві.

Наразі чоловік перебуває під вартою у заґратованій палаті лікарні.

На судове засідання прийшла родина 12-річного Григорія Глушича, який загинув унаслідок аварії. Рідні принесли до зали суду портрети хлопчика, щоб вшанувати його пам'ять.

Сам підозрюваний був відсутній у залі суду. Він та його адвокат долучилися до засідання в режимі відеоконференції та клопотали про проведення слухання у закритому режимі.

За результатами розгляду справи суд залишив підозрюваного під вартою до 5 вересня.

Рідні тримають фото загиблого у смертельній ДТП. Фото: Анастасія Жиденко/Новини.LIVE

Підозрюваний у режимі онлайн. Фото: Анастасія Жиденко/Новини.LIVE

Новини.LIVE писали, що ця дорожньо-транспортна пригода сталася близько 17:30 у районі Караваєвих Дач у Солом'янському районі Києва. Внаслідок того, що автомобіль в'їхав у підземний перехід, загинули щонайменше четверо людей.

Новини.LIVE інформували, що за словами адвокатки родини загиблого в ДТП хлопчика Надії Чухраєвої, під час смертельної аварії 5 червня в Києві автомобіль Mercedes-Benz рухався зі швидкістю близько 150 км/год. Експерти та представники влади наголошують, що знизити рівень смертності на дорогах столиці заважають відсутність сучасної системи організації дорожнього руху за європейськими стандартами та надто м'які покарання для порушників.

Новини.LIVE зазначали, що адвокатка Надія Чухраєва закликала суттєво посилити відповідальність за порушення правил дорожнього руху. Вона виступає за запровадження штрафів у розмірі 17 тисяч гривень та реального арешту за значне перевищення швидкості. Правниця представляє інтереси батьків 12-річного Григорія Глушича, який загинув у смертельній ДТП в Києві.