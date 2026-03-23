Свідок розповів про другий вибух у Бучі після приїзду слідчих

Поліцейські. Фото ілюстративне: Нацполіція

У понеділок, 23 березня, в Бучі на Київщині стався теракт. Місцевий мешканець розповів, що відбулося у місті. Спочатку пролунав перший вибух, а згодом, вже після приїзду правоохоронців, — другий.

Відео опублікувала Бучанська міська рада, передає Новини.LIVE.

Читайте також:

Свідок розкрив подробиці про теракт у Бучі

За словами чоловіка, він прокинувся від потужного вибуху. Він додав, що на землі було видно велику вирву та багато гайок.

"Вони нові, не кручені. Також я побачив горловину, як від п'ятилітрової пляшки. Видно було, що там паливно-мастильні якісь матеріали були", — додав місцевий мешканець.

За його словами, через дві години пролунав другий вибух. Це сталося після приїзду правоохоронців.

"Приїхали якісь слідчі, чи хто. І вони якраз проходили біля сміттєвого бака. І в цей момент був другий вибух", — зазначив чоловік.

Він додав, що в будинку вибиті вікна та пошкоджений фасад. За інформацією міськради, наразі фахівці встановлюють обставини подвійного вибуху та надають допомогу постраждалим.

Що відомо про теракт у Бучі

Вранці 23 березня поблизу багатоквартирного житлового будинку пролунали два вибухи. Через це постраждали двоє правоохоронців. Їхньому життю загрози немає. Поліція кваліфікувала це як теракт.

Ймовірного причетного до вибухів у Бучі затримали вдень 23 березня. Правоохоронці поки що не розкрили подробиць про зловмисника. Триває слідство.