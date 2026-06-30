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Головна Київ У Києві запровадили екстрені відключення світла: графіки не діють

У Києві запровадили екстрені відключення світла: графіки не діють

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Дата публікації: 30 червня 2026 18:56
У Києві 30 червня ввели екстрені відключення світла поза графіками
Термінова новина

У Києві у вівторок, 30 червня, запровадили екстрені відключення світла. Наразі графіки не діють. Причиною є складна ситуація в енергосистемі. 

Про це йдеться в повідомленні у застосунку "Київ Цифровий", передає Новини.LIVE.

Екстрені відключення світла в Києві 30 червня

"Розпочинаються екстрені відключення світла поза графіком", — йдеться у повідомленні.

Графіки стабілізаційних відключень тимчасово не діятимуть, оскільки необхідно терміново допомогти енергосистемі.

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Повідомлення в "Київ Цифровий". Фото: скриншот

Як писали Новини.LIVE з посиланням на YASNO, 30 червня у Київській області запровадили графіки відключення світла через складну систему в енергосистемі внаслідок сильної спеки.

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Київ відключення світла графіки відключень світла
Аркадій Пастула - Редактор стічки новин
Автор:
Аркадій Пастула
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