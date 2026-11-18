Північний міст в Києві. Фото: vechirniy.kyiv.ua

Очільник Деснянської районної державної адміністрації Максим Бахматов повідомив у середу, 18 листопада, що в Києві почали будувати понтонні переправи через річку Дніпро. Роботи планують завершити за період двох-трьох місяців.

Про це заявив Максим Бахматов у подкасті РБК-Україна "ЦЕ БАЗА", передає Новини.LIVE.

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У Києві вже будуть понтонні переправи

Максим Бахматов повідомив, що наразі Київ не має глобальних альтернативних рішень для забезпечення сполучення між берегами, зокрема тунелів. Натомість він заявив, що будування понтонних переправ вже почалось, вони мають забезпечити мінімальний транзит та поїзд транспорту у випадку сильних пошкоджень або руйнувань мостів.

Понтонні переправи — це плавучі мости, основа яких спеціальні поплавки-понтони. Зверху них укладається проїзний чи пішохідний настил.

"Якщо говорити про концептуальні історії — тунелі й так далі — ніхто не знає, що робити. Єдине, що робиться зараз — реально будуються переправи. Почали будувати переправи", — наголосив він.

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Ми писали, що українська компанія "Нібулон" запропонувала власний досвід організації пасажирських перевезень. У "Нібулоні" наголосили, що річковий транспорт може стати одним з альтернативних способів пересування берегами Києва.

Новини.LIVE інформували, що КМВА станом на вечір 17 листопада повідомляли, що рух Південним та Північним мостами частково відновлено. Мер столиці Віталій Кличко заявив, що фахівці проаналізували ситуацію та дозволили відновити рух транспорту з лівого та правий берег Києва, але зворотний напрямок залишається закритим. Це відбулось внаслідок атаки РФ на місто ввечері 16 листопада, було зафіксовано влучання балістичних ракет у Північний та Південний мости.