На честь Андрія Пільщикова перейменують вулицю Зеленогірську у Києві

Військовий пілот Андрій Пільщиков. Фото: Wikipedia

У Солом'янському районі Києва планують перейменувати одну з вулиць на честь загиблого військового пілота Андрія Пільщикова. Автор петиції пропонує замінити назву вулиці Зеленогірська.

Про це йдеться на сайті Київради.

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Перейменування вулиці на честь "Джуса"

"Пропонується назвати вулицю "Зеленогірська" в місті Києві на честь легендарного пілота Андрія Пільщикова", — йдеться у петиції.

Автор зазначив, що від початку широкомасштабного російського вторгнення пілот з позивним "Джус" боронив небо України в складі 40 бригади тактичної авіації.

Він був одним з "Привидів Києва" та доклав чимало особистих зусиль, аби наблизити рішення країн Заходу про надання Україні літаків F16.

У тексті пропозиції зауважили, що назва цієї вулиці створить на мапі Києва символічний зв’язок від видатних українських авіаторів минулого (Авіаконструктора Олега Антонова та Левка Мацієвича) до Героїв сучасності.

Крім того, ця вулиця бере початок від проспекту Повітряних Сил. А чинна назва "Зеленогірська" пов'язана з російським містом Зеленогорск.

Скриншот петиції

Відповідь Кличка на петицію

Мер Києва Віталій Кличко відповів на петицію, підтримавши пропозицію з перейменування. Водночас він зазначив, що походження назви вулиці не встановлене, тому немає офіційного висновку, чи належить вона до російської символіки.

А для перейменування вулиці на честь Пільщикова потрібно подати такі документи:

пропозицію з обґрунтуванням;

інформаційну довідку про пілота;

письмову згоду родичів на використання імені.

Зазначимо, що військовий пілот Андрій Пільщиков загинув 25 серпня 2023 року під час виконання бойового завдання.