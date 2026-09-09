Росія атакувала Київ 9 вересня: дрон влучив у дев’ятиповерхівку та вбив жінку

Росія вдарила по багатоповерхівці в Києві: загинула жінка
Російські окупанти у середу, 9 вересня, атакували Дніпровський район Києва. Противник завдав удару по багатоповерхівці. За попередньою інформацією, є руйнування.
Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко, передає Новини.LIVE.
Російський обстріл Києва 9 вересня
Кличко повідомив про влучання БпЛА в Дніпровському районі, внаслідок чого сталася пожежа в девʼятиповерховому житловому будинку.
"Попередньо, є руйнування. Екстрені служби прямують на місце", — додав мер.
Згодом стало відомо, що внаслідок обстрілу загинула жінка. Крім того, постраждала людина.
Як писали Новини.LIVE з посиланням на КМДА, у Києві через падіння російського дрона в Дніпровському районі постраждала багатоповерхівка. Внаслідок обстрілу сталася пожежа.
Крім того, Новини.LIVE підготували фоторепортаж наслідків ранкового обстрілу Києва. Зокрема, на Дарниці дрон Росії влучив у 24-поверховий житловий будинок.