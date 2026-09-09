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Головна Київ Росія вдарила по багатоповерхівці в Києві: загинула жінка

Росія вдарила по багатоповерхівці в Києві: загинула жінка

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9 вересня 2026 17:04
Росія атакувала Київ 9 вересня: дрон влучив у дев’ятиповерхівку та вбив жінку
Рятувальник. Фото ілюстративне: ДСНС

Російські окупанти у середу, 9 вересня, атакували Дніпровський район Києва. Противник завдав удару по багатоповерхівці. За попередньою інформацією, є руйнування.

Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко, передає Новини.LIVE.

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Російський обстріл Києва 9 вересня

Кличко повідомив про влучання БпЛА в Дніпровському районі, внаслідок чого сталася пожежа в девʼятиповерховому житловому будинку.

"Попередньо, є руйнування. Екстрені служби прямують на місце", — додав мер.

Згодом стало відомо, що внаслідок обстрілу загинула жінка. Крім того, постраждала людина.

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Допис Кличка і КМВА. Фото: скриншот

Як писали Новини.LIVE з посиланням на КМДА, у Києві через падіння російського дрона в Дніпровському районі постраждала багатоповерхівка. Внаслідок обстрілу сталася пожежа. 

Крім того, Новини.LIVE підготували фоторепортаж наслідків ранкового обстрілу Києва. Зокрема, на Дарниці дрон Росії влучив у 24-поверховий житловий будинок.

Віталій Кличко Київ війна пожежа обстріли
Аркадій Пастула - Редактор стічки новин
Автор:
Аркадій Пастула

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