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Ліцей у Бородянці відремонтували зі збитком — експосадовиці Київської ОВА оголосили підозру

5 червня 2024 18:15
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
У Бородянці відремонтували ліцей зі збитком у понад 4 мільйони гривень
Будівельники. Фото ілюстративне: Pexels
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

У Бородянці Київської області відремонтували пошкоджений внаслідок російських атак ліцей зі збитком у понад 4 мільйони гривень. Внаслідок цього колишній посадовиці Київської обласної військової адміністрації оголосили підозру.

Про це повідомила пресслужба поліції Києва у Telegram у середу, 5 червня.

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Ремонт ліцею зі збитками

Правоохоронці встановили, що у травні 2022 року після деокупації Київської області приватним підприємством здійснювався капітальний ремонт навчальних корпусів та гуртожитку аграрного ліцею. 

Пошкоджений ліцей в Бородянці внаслідок російських обстрілів
Ліцей у Бородянці після російських атак. Фото: t.me/gunpKyiv

"Відповідальною особою за кошторисом на об’єкті було визначено начальницю одного з відділів Київської ОДА. Втім порушниця, всупереч своїм посадовим обов’язкам, під час складання договору підряду не здійснила аналіз цін на вартість металопластикових віконних та дверних блоків й погодила очікувану ціну договору, запропоновану підрядником", — йдеться у повідомленні.

Ліцей у Бородянці Київської області після російських атак
Ліцей у Бородянці після російських атак. Фото: t.me/gunpKyiv

Вартість робіт була необгрунтовано завищена на суму понад 4 мільйони гривень. Експосадовиці повідомили підозру в службовій недбалості. Їй загрожує до п'яти років позбавлення волі.

Ліцей у Бородянці після російських атак
Ліцей у Бородянці після російських атак. Фото: t.me/gunpKyiv

Наразі поліцейські встановлюють причетність інших осіб до скоєння даного злочину.

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Допис поліції Києва. Фото: скриншот

Нагадаємо, Київська міська прокуратура повідомила про підозру заступнику начальника Департаменту транспортної інфраструктури КМДА у вимаганні хабарів у київських автоперевізників. Підозру також отримав приватний підприємець, який сприяв організуванню корупційної схеми.

Також раніше Держбюро розслідувань провело обшуки у заступника глави КМДА, нардепа від фракції "Європейська солідарність" Костянтина Усова. 

ремонт
підозра
гроші
Бородянка
Київська область

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