У Бородянці відремонтували ліцей зі збитком у понад 4 мільйони гривень

Ліцей у Бородянці відремонтували зі збитком — експосадовиці Київської ОВА оголосили підозру
У Бородянці Київської області відремонтували пошкоджений внаслідок російських атак ліцей зі збитком у понад 4 мільйони гривень. Внаслідок цього колишній посадовиці Київської обласної військової адміністрації оголосили підозру.
Про це повідомила пресслужба поліції Києва у Telegram у середу, 5 червня.
Ремонт ліцею зі збитками
Правоохоронці встановили, що у травні 2022 року після деокупації Київської області приватним підприємством здійснювався капітальний ремонт навчальних корпусів та гуртожитку аграрного ліцею.
"Відповідальною особою за кошторисом на об’єкті було визначено начальницю одного з відділів Київської ОДА. Втім порушниця, всупереч своїм посадовим обов’язкам, під час складання договору підряду не здійснила аналіз цін на вартість металопластикових віконних та дверних блоків й погодила очікувану ціну договору, запропоновану підрядником", — йдеться у повідомленні.
Вартість робіт була необгрунтовано завищена на суму понад 4 мільйони гривень. Експосадовиці повідомили підозру в службовій недбалості. Їй загрожує до п'яти років позбавлення волі.
Наразі поліцейські встановлюють причетність інших осіб до скоєння даного злочину.
Нагадаємо, Київська міська прокуратура повідомила про підозру заступнику начальника Департаменту транспортної інфраструктури КМДА у вимаганні хабарів у київських автоперевізників. Підозру також отримав приватний підприємець, який сприяв організуванню корупційної схеми.
Також раніше Держбюро розслідувань провело обшуки у заступника глави КМДА, нардепа від фракції "Європейська солідарність" Костянтина Усова.
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