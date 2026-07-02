У Дарницькому районі Києва під завалами є люди: що відомо

Рятувальники шукають людей під завалами. Фото: ДСНС Києва

Анастасія Постоєнко Редактор стрічки новин

У Дарницькому районі столиці після ворожого обстрілу триває рятувальна операція, де під уламками зруйнованого будинку ще можуть перебувати люди. Загальна кількість жертв по місту зросла до 13 осіб.

Про це повідомив радник в.о. голови Деснянської РДА Сергій Бабак, передає Новини.LIVE.

У Дарницькому районі Києва триває пошук тіл під завалами

Станом на 09:00 годинку ранку, 2 липня, за офіційними даними ДСНС, кількість загиблих внаслідок атаки досягла 13 осіб. Крім того, відомо про понад 30 постраждалих загалом у місті. Рятувальникам вдалося витягти з-під уламків живими 34 людини. Тривають пошуково-рятувальні роботи.

Руїни багатоповерхівки в Дарницькому районі. Фото: ДСНС Києвуа

Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко прибув на місце атаки у Дарницькому районі і повідомив, що є інформація про ще щонайменше шістьох зниклих безвісти людей.

Ситуація на місці події залишається складною. Радник в.о. голови Деснянської РДА Сергій Бабак повідомив, що фахівцям вже вдалося деблокувати трьох осіб, стан одного з них оцінюють як тяжкий.

"Дістали з-під завалів трьох людей. Один у тяжкому стані. Госпітальєри та бійці ДФТГ надали першу медичну допомогу, наклали турнікети й евакуювали постраждалих", — зазначив Бабак.

Наслідки прямого влучання по будинку у Дарницькому районі. Фото: ДСНС Києва

Є велика ймовірність, що під завалами досі можуть залишатися люди.

Новини.LIVE повідомляли, що у ніч проти 2 липня Київ пережив масовану комбіновану атаку російських військ із застосуванням балістичних, крилатих ракет та ударних безпілотників. Внаслідок ворожого удару в столиці зафіксовано пошкодження на понад 30 локаціях, значних руйнувань зазнали житлові будинки в усіх районах міста. Рятувальники продовжують розбирати завали, під якими досі можуть перебувати люди.

Станом на ранок 2 липня відомо про 13 загиблих та понад 50 поранених, серед яких є діти та медичні працівники. На тлі трагедії міністр закордонних справ Андрій Сибіга звернувся до міжнародних партнерів із вимогою негайно посилити українську протиповітряну оборону та збільшити тиск на агресора через нові санкції.

Через наслідки масованої атаки вранці 2 липня рух громадського транспорту в Києві було тимчасово змінено. Міська влада скоригувала маршрути наземного транспорту та роботу метрополітену, щоб забезпечити безпеку пасажирів та дати можливість рятувальникам безперешкодно працювати на пошкоджених локаціях.