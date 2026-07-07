У Дарницькому районі Києва завершили пошукові роботи: яка ситуація
У Дарницькому районі Києва надзвичайники завершили пошукову операцію та перейшли до відновлювальних робіт на місці нічного удару 6 липня, водночас у Подільському районі розбір завалів досі триває. Загальна кількість жертв ворожої атаки у столиці сягнула 19 загиблих, ще 58 людей, серед яких семеро дітей, дістали поранення.
Про це повідомили в пресслужбі ДСНС Києва, передає Новини.LIVE.
У Києві частково завершили пошуково-рятувальні роботи після атаки 6 липня
Рятувальники розчистили та вивезли 300 кубічних метрів уламків будівельних конструкцій і сміття в Дарницькому районі столиці, та закінчили етап пошуково-рятувальних робіт. До ліквідації руйнувань на цій локації залучали 183 співробітників та 99 одиниць спеціальної техніки ДСНС. Також психологічну підтримку від відомства отримали 77 громадян.
Наразі у районі розпочалися та продовжуються аварійно-відновлювальні заходи. Саме тут внаслідок ворожого повітряного нападу, який відбувся в ніч на 6 липня, обірвалося життя 11 людей.
Паралельно з цим у Подільському районі Києва надзвичайники безперервно працювали протягом усієї ночі, і розбір завалів там усе ще триває. У цій частині міста зафіксовано загибель вісьмох осіб.
Загалом же масований удар російських військ забрав життя 19 мешканців столиці. Окрім того, травми та поранення різного ступеня важкості отримали 58 містян, серед яких є семеро дітей.
Новини.LIVE також повідомляли про руйнівні наслідки російської атаки у місті Вишневе, що у Київській області. Там, 6 липня, внаслідок атаки було повністю знищено будинки на п'яти вулицях. За останніми даними внаслідок низки вибухів без газопостачання залишилось 300 домогосподарств.
Також кореспонденти Новини.LIVE показали наслідки у столиці від численних прильотів 6 липня. У місті пошкоджені десятки будинків, є величезні збитки.
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