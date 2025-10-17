Ремонт Південного мосту — глава КМВА закликав Кличка прозвітувати про строки

Мер Києва Віталій Кличко. Фото: УНІАН

Начальник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко звернувся до столичного мера Віталія Кличка на тлі постійного ремонту Південного мосту. Він закликав його прозвітувати, а також відновити рух метро під час повітряних тривог.

Про це Тимур Ткаченко сказав у відео, яке опублікував в Telegram у пʼятницю, 17 жовтня.

Ткаченко закликав Кличка прозвітувати через постійний ремонт Південного моста

"Я неодноразово порушував питання доступності Південного мосту. Ремонт без кінця, кияни на це не заслуговують. Це пряма відповідальність міського голови, профільного департаменту та комунальних підприємств, що також напряму підпорядковуються міському голові", — наголосив Ткаченко.

Він закликав Кличка публічно прозвітувати щодо строків та графіку ремонтних робіт. За його словами, кияни мають право все знати.

Ткаченко також дав доручення розробити механізм повноцінного відновлення руху наземної частини метро під час повітряних тривог.

"І наостанок, комунальний телеканал "Київ24" продовжує системну медійну атаку особисто на мене. Постає логічне питання: чи на це потрібно виділяти сотні мільйонів гривень киян? Або краще їх витратити на альтернативну енергетику, пане мер?" — додав начальник КМВА.

Нагадаємо, нещодавно Ткаченко звернувся до Кличка через будівництво Подільсько-Воскресенського мосту та використання бюджету Києва. Він закликав правоохоронців та Генштаб провести ревізію діяльності столичного мера.

Раніше стало відомо, що у Києві вирішили зробити ремонт п’ятикілометрової ділянки дороги за понад один мільярд гривень. Відомо, що це значно дорожче від звичайного асфальтування.